عموري أفضل لاعب مواطن وتيغالي «أجنبي العام»

توجت لجنة دوري المحترفين الفائزين بجوائز الموسم الكروي 2017-2018، وذلك في الحفل الذي أقامته مساء أمس بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في نسخته السادسة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم.

وحضر الحفل اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المحترفين، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي شركات كرة القدم بالأندية.

وتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، نجم المنتخب الوطني ونادي العين عمر عبد الرحمن أفضل لاعب في الموسم بعدما أسهم في تتويج فريقه العين بلقبي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، مهاجم وهداف الوحدة، بعدما قدم موسماً مميزاً مع فريقه وقاد «العنابي» لتحقيق بطولتي كأس السوبر وكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى حلوله في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفاً.

ونال جائزة القائد لأفضل مدرب في الموسم، الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، وذلك بعدما نجح مع فريقه في تحقيق ثنائية الدوري والكأس، بينما فاز بجائزة القفاز الذهبي المخصصة لأفضل حارس مرمى، خالد عيسى، حارس مرمى فريق العين.

وفاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، محمد الشامسي حارس مرمى فريق الوحدة بعد ظهوره بشكل قوي وتألقه اللافت للنظر في موسمه الأول مع العنابي الذي شارك فيه بشكل أساسي.

فيما توج بجائزة الحذاء الذهبي السويدي ماركوس بيرغ مهاجم وهداف نادي العين بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً عن جدارة واستحقاق، بينما نال جائزة الحذاء الفضي لاعب فريق الرديف بالعين علي عيد هداف دوري الرديف برصيد 20 هدفاً.

وحصل على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور المصري حسين الشحات لاعب نادي العين والذي تألق وقدم أداء متميزاً منذ انضمامه إلى الزعيم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وأسهم في حصول فريقه على ثنائية الدوري والكأس.

أما في فئة أفضل ناد محترف فقد توج بالجائزة شركة كرة القدم بنادي الوصل قياساً بالعمل الاحترافي الذي قدمته بحسب معايير لجنة دوري المحترفين، وتسلم الجائزة محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل، وجاء في المركز الثاني نادي الوحدة، فيما حصل نادي الظفرة على المركز الثالث في فئة تراخيص الأندية.

بينما توج نادي العين بجائزة المحتوى الإلكتروني والتي استحدثت لأول مرة، وجاء في المركز الثاني نادي الوصل، وفي المركز الثالث نادي الوحدة، كما فاز عارف يوسف عليون بجائزة مدير لعبة الفانتاسي.

كما شهد الحفل تكريم شركاء ورعاة لجنة دوري المحترفين وهم شركة الخليج العربي للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، طيران الإمارات، أودي، اتصالات، نايكي، قنوات أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية، لايف للإنتاج، مجلس أبوظبي الرياضي.

من جانبه أعرب عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين عن سعادته بختام موسم استثنائي في مسيرة الدوري خاصة أنه يتزامن مع عام زايد 2018، بالإضافة إلى مرور 10 سنوات على انطلاقة النسخة الأولى لدوري المحترفين، علاوة على تواصل ريادة دورينا صدارة الدوريات المحلية على صعيد القارة الصفراء.

وقال: «نفخر برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، لحفل ختام الموسم في تأكيد جديد على دعم القيادة الرشيدة المستمر لقطاع الرياضة، والموسم حفل بالكثير من الإيجابيات على صعيد المنافسة بين أكثر من فريق، والمستوى المتطور لمنافسة الدوري يمثل نتيجة عمل دؤوب لجهود لجنة دوري المحترفين على مدار 10 مواسم.

ودور الأندية الأساسي في الالتزام الكبير بمواكبة معايير الاحتراف، وشروط والتزامات التطوير في النواحي الفنية والإدارية والتسويقية والتنظيمية».

وتقدم الجنيبي بالتهنئة للفائزين بجوائز ختام الموسم، مؤكداً أن الاحتفال السنوي بات بمثابة تقليد متبع في التأكيد على قيم الكرة الإماراتية، مشيداً بالجهود المخلصة التي بذلتها الأندية وفريق عمل لجنة دوري المحترفين وبذلها اللاعبون طوال الموسم.

فريق الأحلام

تم اختيار تشكيل فريق الأحلام للموسم الحالي والمكون من خالد عيسى، محمد مرزوق، إسماعيل أحمد، أحمد إبراهيم، محمود خميس، حسين الشحات، عمر عبد الرحمن، ريان يسلم، علي مبخوت، تيغالي، ماركوس بيرغ.

الرميثي: الجوائز ذهبت إلى مستحقيها

تقدم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالتهنئة إلى لجنة دوري المحترفين على انتهاء الموسم وحفل توزيع الجوائز والذي جاء متلائماً ومتجانساً في فئاته، ومشيراً إلى أن الاختيارات أقنعت المشاركين، ونالت رضاء الحاضرين.

وعن دخول لجنة دوري المحترفين إلى عامها العاشر وتقيم العمل خلال هذه السنوات العشر الاحترافية قال معاليه، ينبغي علينا التطوير مع كل عام، وإلا سوف يتوقف العمل، واعتقد أن العمل المبذول خلال السنوات العشر الماضية جيد.

وعلينا بذل الجهد مع كل عام، ولا شك أن الأندية عليها أدوار ينبغي القيام بها، بالإضافة إلى لجنة المحترفين، واتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة، لأن النجاح يتقدم تضافر جميع الجهود وليس جهة أو مؤسسة بعينها.

وأوضح معاليه أن الجوائز ذهبت إلى مستحقيها، بعد موسم حافل بالعمل الجاد من قبل المرشحين، ومشيراً إلى أن اللجنة قد وفقت في الاختيارات والترشيحات سواء كانت فنية، أو من اختيار الجماهير، ولافتاً إلى أن الجوائز الخاصة باللاعبين الناشئين أو الصاعدين هي حافز معنوي، من أجل مواصلة العطاء.

خصوصاً أن هذا اللاعب الناشئ أو صغير السن سوف يبرز بعد عام أو عامين بشكل لافت سواء مع ناديه أو المنتخب، وهذه رسالتي إلى الشباب الصاعد، ومشيراً معاليه بأن الشباب الذي لم يصادف المركز الأول وحقق المركز الثاني أو الثالث، هي جائزة أيضاً في حد ذاتها، وحافز على تحقيق المركز الأول في الموسم المقبل.

ثلاثي العين آخر سعادة

دائماً ما يتواجد الزعيم على منصات التتويج من خلال عطاء أبنائه ومنتسبيه، وحقق الثلاثي العيناوي إنجازاً جديداً بفوز الدولي عمر عبدالرحمن، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، كما أحرز ماركوس بيرغ لقب الهداف، ولم تغفل الجماهير من خلال تصويتها اختيار المصري المتألق حسين الشحات كأفضل لاعب من اختيار الجماهير.

من جانبه تقدم عموري بالتهنئة إلى الإدارة العليا لنادي العين، وزملائه اللاعبين، وجماهير الأمة العيناوية، مؤكداً أن حصوله على الجائزة شرف له على المستوى الشخصي، كما أنه جاء بتضافر الجميع، متقدماً بالشكر إلى كل من سانده ودعم ناديه.

أما ماركوس بيرغ فقد عبّر عن سعادته بفوزه بلقب الهداف، مشيراً إلى أنه محظوظ بالتتويج مع الزعيم بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصف بيرغ تجربته مع الزعيم بالثرية. من جانبه تقدم المصري حسين الشحات، جناح العين، بالشكر إلى جموع الجماهير التي صوّت له، وأهدت له جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، مشيراً إلى أن تتويج بالجائزة دين في رقبته سيرده في الملعب.

تيغالي: الجائزة تتويج لجهود أصحاب السعادة

لم تغفل جوائز دوري الخليج العربي الموسم المتميز الذي قدمه الأرجنتيني سبستيان تيغالي، مهاجم الوحدة، وكانت جائزة أفضل لاعب أجنبي من نصيب تيغالي الموهوب الذي ضاعت منه جائزة هداف الدوري في الأمتار الأخيرة، حيث جاء وصيفاً لقائمة الهدافين بـ23 هدفاً، وحصد الجائزة ماركوس بيرغ.

وقال تيغالي إن التتويج مع أصحاب السعادة بثنائية السوبر وكأس الخليج العربي، قادني إلى الجائزة التي جاءت بمجهود الفريق ككل، مشيراً إلى أنه سعيد كونه جزءاً من منظومة الوحدة الذي قدم موسماً استثنائياً، وبارك تيغالي لزميله محمد الشامسي الذي حصد جائزة أفضل لاعب صاعد، وأهدى الهداف الأرجنتيني الجائزة إلى أسرته التي تقف خلفه وتسانده.

زوران: الآمال باقية في دوري آسيا

أكد زوران مدرب العين أن حظوظ فريقه باقية في التأهل إلى دوري الثمانية لدوري أبطال آسيا، وأن ما يشغله حالياً وفريقه هي عبور الخصم في مباراة الإياب لدور الـ 16.

وأوضح زوران سعادته بفوزه بجائزة أفضل مدرب، كما أشاد بلاعبيه الذين قدموا موسماً استثنائياً، استطاعوا من خلاله أن يتوجوا بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، وشدد زوران على أن التحدي المتبقي هو دوري آسيا، كما شدد على أنه باق مع العين، وسيقوده إلى انتصارات أخرى على المستويات المحلية والقارية، والدولية، بمشاركة العين في مونديال الأندية الموسم المقبل.