الاتحاد الاماراتي يعلن الفائزين بجوائز دوري الخليج العربي للموسم 2017- 2018

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في حفله السنوي نتائج جوائز دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017- 2018 في العاصمة أبوظبي الليلة حيث توج اللاعب الدولي المصري حسين الشحات، لاعب فريق العين بجائزة لاعب العام في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم عن موسم 2017 - 2018 ،بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم المنصرم.

وتفوق الشحات على زميليه الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) والسويدي ماركوس بيرج، اللذين تواجدا معه في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.

وانضم الشحات إلى صفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من فريق مصر المقاصة المصري حتى نهاية الموسم، ليقدم مستويات رائعة مع الفريق البنفسجي، الأمر الذي دفع إدارة العين لضم اللاعب بصورة نهائية لمدة ثلاثة مواسم.

وفاز عمر عبدالرحمن بجائزة الكرة الذهبية..لأفضل لاعب مواطن.

وفاز بجائزة القفاز الذهبي خالد عيسى من نادي العين.

كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي هداف دوري الخليج العربي ماركوس بيرج مهاجم العين ونال سبستيان تيجالي مهاجم الوحدة الكرة الذهبية ( أفضل لاعب أجنبي).

كما توج الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين الإماراتي، بجائزة أفضل مدير فني، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقبي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.