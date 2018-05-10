الفجيرة والإمارات.. خطوة إلى «المحترفين»

حقق الفجيرة فوزاً مهماً على ضيفه حتا بنتيجة 2/‏1 ضمن ذهاب ملحق الصعود إلى دوري المحترفين أو البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى خلال المباراة التي جرت أمس بملعب الفجيرة ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام بملعب حتا الأحد المقبل، وسجل هدفي الفوز للذئاب المحترف الأرجنتيني دانيلو ق 4 و80، فيما أحرز هدف الإعصار المحترف البرازيلي فرناندو جبرائيل ق 55. وحضر المباراة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، نائب رئيس نادي الفجيرة، بينما بلغ عدد الجمهور 1258 متفرجاً.

واجتاز فريق الإمارات بصعوبة كبيرة نظيره الحمرية بهدف من دون رد في لقاء الفريقين أمس على الملعب الخضراوي برأس الخيمة.

سجل هدف الصقور الهداف الأرجنتيني ساشا في الدقيقة 21 من زمن المباراة التي شهد شوطها الأول تفوقاً نسبياً لفريق الإمارات، قبل أن يتسلم الحمرية زمام الأمور في الشوط الثاني من دون أن تسفر محاولاته العديدة عن شيء، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب 13 الجاري على ملعب الحمرية.