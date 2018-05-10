النصر يتعاقد مع مرزوق 4 سنوات

أعلنت شركة النصر لكرة القدم، تعاقدها رسمياً مع المدافع محمد مرزوق، القادم من نادي شباب الأهلي دبي، في عقدٍ يستمر لمدة 4 سنوات، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 3 في تشكيلة العميد. ويعتبر مرزوق، ثالث صفقات النصر، استعداداً للموسم الجديد، بعد البرازيلي صامويل روزا مهاجم نادي حتا، ومحمد العكبري مهاجم الوحدة والمنتخب الوطني، في انتظار التوقيع الرسمي للاعب الظفرة عبد الله النقبي، بعد أن بلغت المفاوضات بين الطرفين أشواطاً متقدمة.

صفقات جديدة

وسيواصل النصر عقد المزيد من الصفقات على صعيد اللاعبين المواطنين، إضافة إلى 3 لاعبين أجانب، من بينهم لاعب في خانة الآسيوي، بعد اقتراب اللبناني جوان العمري من المغادرة، لكونه يشغل نفس مركز محمد مرزوق، فيما أشارت بعض المصادر، إلى أن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين الشارقة والنصر، تتضمن رحيل طارق أحمد إلى الملك، مقابل محين خليفة إلى العميد.