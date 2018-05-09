الأرجنتيني كونتيروس مدرباً للوصل

تعاقدت إدارة نادي الوصل مع مدرب النصر السعودي السابق الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، خلفاً لمواطنه رودولفو أروابارينا، الذي أعلنت شركة الكرة في «الإمبراطور»، عدم تجديد عقده، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق، ورفض كونتيروس عرضاً لتدريب فريقه السابق آيميلك بطل دوري الإكوادور، بينما وافق على عرض الوصل.

وكان المدير الفني الأرجنتيني قد تولى تدريب النصر الموسم الماضي، غير أنه لم يكمل عقده مع النادي السعودي الذي فضَّل عليه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي أكمل الموسم مع النصر.

بدأ كونتيروس -الذي سبق أن تولى تدريب منتخب الإكوادور- مسيرته التدريبية عام 2003، مع فريق سان لورينزو الأرجنتيني، الذي لعب له بين عامي 1994 و1997، ثم تولى بعد ذلك تدريب فريق بلومنج البوليفي عام 2005، وبعدها بعامين درّب سان مارتن دي سان خوان الأرجنتيني، وفي 2009 درب نادي بوليفار، ثمّ أورينتي بيتروليرو البوليفي.

كما تولى كونتيروس في 2010 تدريب منتخب بلاده لمدة عامين، ورحل بعد ذلك إلى الإكوادور من أجل تدريب فريق إيميلك.