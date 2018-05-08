حمدان بن محمد يرحب بالمشاركين في "الألعاب الحكومية"

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاركين في منافسات بطولة الألعاب الحكومية من داخل وخارج الدولة ضمن دورتها الأولى التي يشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية استراتيجية من "مراس" القابضة.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة خلال مرحلة الاستعدادات والحماس الذي أبدته الفرق المشاركة.

وأعرب سموه عن سعادته بالزخم الكبير الذي شهدته الألعاب الحكومية في بدايتها كدليل على حرص الجهات المشاركة على تبني أهداف المبادرة وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتسخير كامل طاقاتها لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتشجيع الإبداع والابتكار لبلوغ الأهداف.

وأكد سمو ولي عهد دبي أهمية العمل الجماعي بين أعضاء الفريق الواحد بالإضافة إلى الفرق الأخرى، منوهاً سموه إلى أن الفوز الحقيقي يتمثل في الأثر الإيجابي الذي سيتركه المتنافسون على البطولة من خلال التحلي بالروح الرياضية.

وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء غد "الأربعاء" منافسات الجولة الأولى من بطولة "الألعاب الحكومية"، والتي تتواصل على مدار أربعة أيام على شاطئ كايت بيتش دبي، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم، حيث تدمج بين تحديات القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي وروح الفريق الواحد.

ويشهد اليوم الأول منافسات فرق السيدات التي ستخوض 7 تحديات مهمة، حيث يتبارى اليوم 64 فريقا من السيدات على مدى جولتين تبدأ الأولى في تمام الساعة الخامسة عصرا في حين تبدأ الجولة الثانية في تمام الساعة الثامنة مساء وستتنافس الفرق فيما بينها، حيث ستتأهل أفضل ستة فرق للتصفيات النهائية لتتجاوز تحدي العاصفة في تمام الساعة الخامسة عصر السبت الموافق 12 مايو.

أما منافسات الرجال، فستعقد على مدى يومي 10 و11 مايو وتبدأ كل منهما في تمام الساعة 8 مساء في نفس موقع الحدث، حيث سيتنافس 90 فريقا لتجاوز تسعة تحديات تؤهل أفضل ستة للتصفيات النهائية لتجاوز تحدي العاصفة في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم السبت 12 مايو.

وسيكون الفوز من نصيب الفريق الذي يجسد بأدائه أعلى مستويات المرونة والقوة واللياقة البدنية والعزيمة والعمل الجماعي ضمن فئتي الرجال والسيدات، وسيحظى كل منهما بجائزة قدرها مليون درهم إماراتي توزع بالتساوي على أفراد كل فريق.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تدريبات مكثفة للفرق المشاركة، والتي بلغ مجملها 154 فريقا في إطار التحضير لما ينتظرهم من منافسات مثيرة، وقد تم الحفاظ على سرية مسار التحديات، حيث سيتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى وبصورة رسمية مع انطلاق المنافسات.

ومنذ إطلاق الفعالية وخلال الفترة السابقة لانطلاقها، أبدى الجمهور عبر دولة الإمارات تشجيعهم ودعمهم لفرقهم المفضلة عن طريق القنوات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصل مستوى التفاعل المجتمعي لأكثر من 245 ألف شخص مع مبادرة #الألعاب ـــ الحكومية تحت شعار #فريق1هدف1 ويمكن للمشجعين مواصلة دعم فرقهم المفضلة من خلال التوجه إلى شاطئ "كايت بيتش" وتشجيعهم من قلب الحدث وتحفيزهم على اجتياز التحديات والفوز بلقب البطولة.

وتقام منافسات "الألعاب الحكومية" في الفترة المسائية من 9 وحتى 12 مايو الجاري، علما بأن حضور الفعالية مفتوح للجميع خلال هذه الفترة، وسيكون الدخول مجانيا لجميع الراغبين بالحضور، ما عدا يوم منافسات السيدات، حيث سيقتصر الحضور للسيدات فقط.

وتكمن فكرة "الألعاب الحكومية" في تشجيع الفرق الحكومية على التنافس فيما بينها لاجتياز مجموعة مبتكرة من الاختبارات التي تتطلب العمل كفريق واحد يمتلك مقومات محددة كالتفكير الاستراتيجي والمهارات الذهنية لحل المشكلات التي تواجههم، والقوة البدنية للتحمل في أجواء تنافسية عالية، حيث ينصب تركيزها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، ويشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية استراتيجية من "مراس" القابضة.

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