«أم عمر» أول امرأة في كرة النصر

أصبحت هند بوعصيبة «أم عمر» أول امرأة تتولى منصباً إدارياً في قطاع الكرة بالنصر، بعد أن عينتها شركة الكرة ضمن الطاقم الإداري الجديد لمدرسة الكرة وتكليفها بالمسؤولية المجتمعية تماشيا مع سياسة تمكين المرأة في القطاع الرياضي.

«أم عمر» نصراوية ورياضية متميزة تمارس الجري ورياضات التحدي ومتألقة فيها وتنتمي لفريق جمارك دبي المشارك في مبادرة الألعاب الحكومية التي تنطلق غدا.

ولأم عمر ولدان ينشطان ضمن أشبال النصر، عمر حارس مرمى (13 عاما) وراشد (11 عاما)، وتحرص باستمرار على حضور تدريباتهما بمدرسة الكرة ومتابعة مبارياتهما، واكدت إنها وافقت على طلب الانضمام إلى الجهاز الإداري بالمدرسة دون تردد لأنها تعشق كرة القدم .تحلم «أم عمر» بألا ترى لاعبا أجنبيا في ملاعبنا وأن توفر أنديتنا المبالغ الكبيرة التي تصرفها من أجلهم في دهم المواهب الصغيرة. وصرحت «أم عمر» أنها تتطلع إلى إسعاد اللاعبين الصغار وتعزيز العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور ودعوة أمهات اللاعبين لمشاهدة أبنائهن وهم يلعبون كرة القدم.