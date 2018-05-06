الوصل يرفض تجديد عقد رودولفو

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل بعد اجتماعها مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم اليوم عدم تجديد التعاقد مع مدرب الفريق رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية، وقدمت الشركة الشكر للمدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

وقاد المدرب الأرجنتيني أروابارينا الوصل في 68 مباراة في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، حقق الفوز في 40 مباراة، وتعادل في 14 وخسر في 14 وسجل 136 هدفاً، بينما استقبل مرماه 83 هدفاً، بالإضافة إلى 6 مباريات شارك فيها الوصل في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وإن لم ينجح الوصل في التأهل من دور المجموعات ووداع المسابقة مبكراً بعد أن فشل في جمع أي من النقاط، إلا أن المشاركة في حد ذاته تعد نجاحاً للوصل الذي ابتعد عن المسابقة منذ عقد من الزمن. وأوصل الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي منهيا الوصل الموسم المركز الثالث.