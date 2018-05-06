رئيس نادي الفجيرة يأمر بصرف راتب أساسي للعاملين والموظفين

في بادرة كريمة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجّه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة بصرف راتب أساسي إضافي لكافة الموظفين والعاملين في النادي بالإضافة الى توزيع 30 ألف وجبة أفطار خلال شهر رمضان احتفاء بمئوية زايد الخير.

وقدم عبدالله بن قانون نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الشكر والامتنان إنابة عن العاملين بالنادي للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على دعمه اللامحدود ومبادرته الكريمة التي يمتد من خلالها الخير في أركان الأرض الطيبة لوطننا الغالي الإمارات في مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي عاصرنا خيره ومازالت ذكراه العطرة تعيش بيننا بعد رحيله وخيره يمتد لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته لافتا إلى أن المكرمة السخية أثلجت القلوب وأسعدت جميع العاملين في النادي لاسيما وأنها جاءت في تلك الأيام المباركة والجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي سيوفر خلاله النادي 30 ألف وجبة أفطار بمعدل ألف وجبة يوميا.