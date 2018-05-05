الفجيرة يتعاقد رسمياً مع مسفر خلفاً لمارادونا

تعاقد نادي الفجيرة رسمياً مع الدكتور عبد الله مسفر مدربا للفريق خلفاً للارجنتيني مارادونا وأعلن النادي على لسان عبد الله بن قانون المدير التنفيذي خبر التعاقد قبل ساعات من الان مشيراً الى ان مسفر باشر مهامه رسمياً اعتباراً من تدريبات اليوم كما استعار الفجيرة مساعد مدرب عجمان المصري محمد عدلي والذي سيكون بجانب مدرب 20 سنة قدورة الجباسي مع الابقاء على الجهاز الاداري بتواجد يوسف عبد الله والغاشمي علي والكادر الطبي بقيادة الدكتور محمد فلان كما هو عليه ، واشار قانون الى ان عقد الدكتور مسفر سيكون لمباراتي ملحق الصعود او البقاء امام حتا يومي 9 ، 13 مايو الجاري .

واشاد قانون بالتعامل الراقي الذي تم من قبل المدرب مسفر والذي وافق دون قيد او شرط على تولي المهمة ولم يناقش حتى التفاصيل المادية المتعلقة بعقد ارتباطه مع الذئاب مشيراً الى ان ادارة نادي الفجيرة برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ستقوم بتوفير كافة المعينات للمدرب الجديد وطاقمه الفني من اجل اعادة الذئاب الى الطريق الصحيح وبالتأكيد التأهل والصعود لدوري الخليج العربي لافتاً الى ان مسفر قبل التحدي في هذا التوقيت الصعب وقوبل التعاقد معه بارتياح كبير من قبل لاعبي الفريق الذين يوالون التدريبات بصورة يومية تاهبا لمباراتي ملحق الصعود او البقاء ، كما اشاد قانون بالخبارات الكبيرة التي يتمتع بها مسفر حيث سبق وان درب العديد من الفرق والمنتخبات المحلية الى جانب اشرافه على منتخب الاردن في السنة الاخيرة .

من جانبه وجه الدكتور عبد الله مسفر الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة على الثقة الغالية التي اولاها له بتولي المهمة في الفجيرة منوهاً الى انه سيبذل قصارى جهده وسيقوم بتسخير كافة خبراته من اجل عبور مرحلة مباراتي الملحق على الرغم من صعوبة المهمة لكنه سيضع ثقته الكاملة في اللاعبين من اجل اسعاد جماهيرهم بالصعود لدوري الخليج العربي وما ذلك ببعيد في ظل توافر كافة المعينات من قبل مجلس ادارة نادي الفجيرة ودعا مسفر جماهير الفريق الى ضرورة الوقوف خلف الذئاب حتى يتحقق النصر على حتا بمشيئة الله .

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جانب من تدريبات الفجيرة