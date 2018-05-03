حميد النعيمي يتوج العين بكأس عام زايد

توج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فريق العين بكأس عام زايد، بعدما تخطى الوصل امس 2/1 في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي جرى على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، كما اهدى سموه جوائز المركز الثاني إلى الوصل وصيف البطولة، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم.

وسجل العين موسما استثنائياً وجمع بين ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، للمرة الأولى في تاريخه، وفوز "الزعيم" بالنسخة الحالية من كأس رئيس الدولة هي السابعة، بعدما فاز بها في نسخ ماضية أعوام 1998-1999، 2000-2001، 2004-2005، 2005-2006، 2008-2009، 2013-2014.

ونجح الزعيم في تسجيل هدف مبكر مع انطلاقة المباراة وسجل "إسماعيل احمد" هدف التقدم في الدقيقة 3، من تسديدة أرضية على يسار الحارس مستغلاً كرة عرضية من عمر عبدالرحمن، وقد سبب الهدف المبكر ازعاجاً للامبراطور، ولم يبد الأخير ردة فعل قوية، حيث انحصرت الكرة في منتصف الملعب، مع تنظيم عالي للعين ق18.

وعاد الزعيم في الدقيقة 22 مسبباً خطورة على مرمى الوصل، وقد بدأ الهجمة المرتدة عمر عبدالرحمن جهة اليمين ومرر الكرة إلى ماركوس بيرج وحولها الأخير إلى الشحات، وسدد الأخير على مرمى يوسف الزعابي لكن الحارس تصدى لها، وردت الكرة هجمة مرتدة وصلت إلى رونالدو مينديز وكاد الأخير ان يسجل لولا خروج خالد عيسى، وتشتيت الكرة.

صاحت جماهير الوصل مع الدقيقة 25 عندما نفذ فابيو ليما ركلة حرة مباشرة وصوب كرة صاروخية عبرت الحائط واصطدمت بالعارضة، التي تعاطفت مع الحارس وتنقذ مرماه من هدف التعادل، ولم يقدم الفريقين إضافة وصناعة فرص خلال الدقائق التالية لتنحصر الكرة في خط المنتصف ق33.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول استغل العين هجمة مرتدة انتهت إلى ماركوس بيرج الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة لكن حولها يوسف الزعابي بعيداً عن مرماه.

وكما فعلها الزعيم بتسجيل هدف مبكر في الشوط الأول فعلها ثانية في الشوط الثاني وأضاف ماركوس بيرج الهدف الثاني، مستغلاً كرة بينية بتوقيع عمر عبدالرحمن ومررها كايو بلمسة واحدة إلى بيرج انقض عليها الأخير وسدد في مرمى يوسف الزعابي لتعلن الدقيقة 50 ميلاد الهدف الثاني للزعيم، دون رد من الوصل.

واستغل العين الصحوة الذي يشهدها ومرر "عموري" كرة ساحرة إلى بيرج المواجه للمرمى لكن الأخير اساء التصرف بها وضاعت فرصة هدف ثالث للزعيم ق57، في المقابل حاول فابيو ليما اختراق مرمى الزعيم ق63 لكن التقط الكرة خالد عيسى.

وأجرى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل تبديلاً ودفع بعلي صالح في الجهة اليمنى بديلاً عن كاسيريس، ق65 بينما اشرك الصربي زوران مدرب العين ريان يسلم بديلاً عن حسين الشحات.

ولم تكن ردة فعل "الامبراطور" إيجابية بعدما مني مرماه بالهدف الثاني، وسمح لمنافسه بتسيد الموقف حيث استحوذ الزعيم على منطقة الوسط،

ولاحت فرصتين لعموري والشحات ق68، لكنهما لم يستغلا، وكاد البديل الشاب ريان يسلم ان يضيف الهدف الثالث من كرة سددها في الزاوية البعيدة، لكن تألق الحارس يوسف الزعابي واخرجها من مرماه، وتوالت محاولات الزعيم في هز شباك المنافس، وابرز الفرص الضائعة تسديدة علت العارضة من كايو.

وطرد إسماعيل احمد ق77، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، على إثر عرقلة سالم العزيزي، ودفع مدرب الوصل ق80 بحسن محمد بديلا عن وحيد إسماعيل.

وسجل الوصل هدف تقليص الفارق عن طريق كايو ق90+1، لكنه لم يستطع مجاراة الزعيم لتنتهي المباراة لصالح الأخير ويتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة السابعة في تاريخه.

السوبر

يواجه "الزعيم" الوحدة في كأس السوبر بعدما حصد ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، وسيواجه "العنابي" بوصف الأخير وصيف الدوري. كما انه سيخوض غمار كأس العالم للاندية أبوظبي 2019 بوصفه بطل الدوري.