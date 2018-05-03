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الفجيرة يوقف التفاوض مع مارادونا

المصدر:
  • الفجيرة : محمد فضل
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أصدرت إدارة نادي الفجيرة مساء اليوم بياناً أعلنت من خلاله وقف التفاوض مع المدرب الاسطورة الارجنتيني مارادونا، متمنين له كل التوفيق والنجاح.

وشرح  البيان الذي تم توزيعه على مختلف الصحف الاسباب التي ادت الى وقف المفاوضات في لحظاتها الاخيرة خصوصاً وان رئيس نادي الفجيرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي سبق وأن وجه بتجديد عقد مارادونا والذي أبدى موافقته على التجديد وبنفس شروط عقده الحالي بل وعد الادارة بالحضور في اليوم التالي لمباشرة مهامه وتولي التدريب الى جانب التوقيع على عقد النادي الجديد الذي وافق عليه.

ولتأكيد ذلك قام الاسطورة بارسال رسائل صوتية للاعبي الفريق الاول يؤكد فيها مجيئه للنادي.

وأكد  البيان أن تدخل محامي مارادونا  بعد ساعات من موافقته أدى الى انهيار المفاوضات، خصوصاً وان المحامي طالب ادارة الفجيرة  بدفع أربعة اضعاف قيمة عقده الحالي بل ومنع محاميه أي شخص  ان يتواصل  مع مارادونا حتى من خلال المترجم الخاص به .

 

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