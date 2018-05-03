77 % من الجماهير: الكأس عيناوي

توقع 77% من المشاركين في استطلاع «البيان» فوز العين بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الوصل، مقابل 23% رشحوا «الإمبراطور» لنيل اللقب.

وطرحت «البيان» في استطلاعها سؤالاً على جمهورها، مفاده: من ترشح للفوز بلقب كأس رئيس الدولة، الوصل أم العين؟ فجاءت النسب السابقة في الاستطلاع المنشور على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويلتقي العين مع الوصل الليلة على استاد مدينة زايد الرياضية في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في لقاء مثير يصعب التكهن معه بالفائز.

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكد 70% من المشاركين أن العين قادر على حسم النهائي لصالحه والتتويج باللقب، في حين أيد 30% قدرة الوصل على هزيمة العين والفوز باللقب الأغلى.

وفي نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أكد 67% نيل العين للقب، مقابل 33% قالوا إنه للوصل. ويعيش العين حالة من النشوة بعد تتويجه بدرع دوري الخليج العربي والغزارة التهديفية التي يعيشها الزعيم حالياً كما أن صفوفه المكتملة ساهمت في رفع أسهمه، في المقابل فإن حالة منافسه الوصل تعد جيدة وخصوصاً في ظل اكتمال صفوف لاعبيه والروح القتالية لدى لاعبي الأصفر ورغبتهم الكبيرة في إنقاذ الموسم الجاري بحصد لقب البطولة الأغلى لرسم البسمة على وجوه الوصلاوية، وإعادة الإمبراطور إلى طريق الإنجازات مجدداً والذي ضاعت بوصلته من الفهود منذ سنوات طويلة كان آخرها موسم الثنائية 2007، عندما توج الوصل بلقي الدوري وكأس رئيس الدولة.