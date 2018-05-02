أجواء برج خليفة تُبعد ليما عن الضغوط

فضّل البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب فريق الكرة بنادي الوصل، الخروج من الضغوط قبل مباراة «الفهود» أمام العين غداً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، من خلال جولة في «مول دبي»، أول من أمس، استمتع فيها بالأجواء الساحرة عند برج خليفة والطقس الجميل، كما تابع العروض الموسيقية الراقصة لنافورة برج خليفة.

وحرص ليما على مشاركة جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لقطات الفيديو الرائعة التي التقطها للخلفيات الضوئية عند برج خليفة، والعروض الموسيقية في الفترة المسائية، وسعى اللاعب للاسترخاء قبل المواجهة الهامة التي ينتظرها عشاق الوصل والعين، وجماهير الكرة في الدولة.

وكان ليما قد حصل على فترة راحة قصيرة خلال الأيام الماضية، بعدما غاب عن لقاء الوصل ومستضيفه شباب الأهلي دبي، في الجولة 22 من الدوري بسبب الإيقاف بالإنذار الثالث.