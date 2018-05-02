الوصل يفتح باب تسجيل أبناء المواطنات

أعلن نادي الوصل عن فتح باب التسجيل رسمياً لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات ومواليد الدولة، وقال الوصل في بيان: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية في الدولة، تعلن شركة نادي الوصل لكرة القدم عن فتح باب التسجيل لكافة الفئات المذكورة من مواليد عام 2001 م وحتى عام 2010 م يوم السبت المقبل الموافق 5-5-2018 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملاعب أكاديمية نادي الوصل الرياضي وذلك من أجل الانضمام إلى أكاديمية كرة القدم بالنادي بعد تجاوز الفحوصات الطبية والاختبارات الفنية والبدنية اللازمة.

وكانت الأندية الإماراتية استبشرت بقرارصاحب السمو رئيس الدولة بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية مما يمنحها فرصة الاستفادة بأكبر عدد من المواهب.

وفي سياق قريب أعلن الوصل عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نيو بالانس العالمية، لتصبح بموجبها المزود الرسمي بالملابس للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة بداية من الموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019.