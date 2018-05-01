الفجيرة يعيد الأسطورة مارادونا بعقد لمدة عام

أعلن نادي الفجيرة عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعادة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من جديد لقيادة فريق الكرة لمدة عام جديد، حيث يقود الفريق في مباراتي ملحق الصعود إلى دوري «المحترفين» والمقررة أمام فريق حتا.

وأكد نادي الفجيرة أنه بناءً على توجيهات رئيس النادي الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، تم الاتفاق على إعادة التعاقد مع مارادونا الذي سبق وأن صدر قرار بإقالته عقب فشله في قيادة الفريق «مباشرة» إلى دوري الخليج العربي بالتعادل أمام خورفكان.

وتفيد متابعات «البيان الرياضي» بأن مارادونا سيقود التدريبات اليوم استعداداً لمباراة حتا والتي يدخلها الفريق بذكريات فوزه على المنافس في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3- 2، واجتمعت إدارة الفجيرة، أمس، بلاعبي الفريق وطالبتهم بالتركيز على لقاء حتا.