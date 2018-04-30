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الفجيرة يعيد الأسطورة مارادونا

المصدر:
  • الفجيرة: محمد فضل
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أعلن نادي الفجيرة عبر موقعه الرسمي على توتر عن إعادة التعاقد مع الاسطورة الارجنتينية مارادونا من جديد لقيادة الذئاب خلال مباريات ملحق الصعود أو البقاء امام حتا، فضلاً عن تجديد عقده لعام اخر.

 واكد الموقع بأنه بناء على توجيهات رئيس النادي الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، فقد تم الاتفاق على إعادة مارادونا من جديد، والذي سبق وأن صدر قرار بإقالته عقب فشله في قيادة الفريق لدوري الخليج العربي وسقوطه في فخ التعادل امام خورفكان بهدف لمثله.

وكانت إدارة الفجيرة برئاسة ناصر اليماحي قد اجتمعت عصر أمس بلاعبي الفريق الاول وطالبتهم بضرورة تناسي مباراة خورفكان والتفكير في لقاء الاعصار الحتاوي يومي 9 و13 مايو الجاري.

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