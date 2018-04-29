سيف بن زايد يتوج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

توج الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم، الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو خلال الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي ضمن الفعاليات الختامية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2018 التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واختتمت منافساتها أمس.

وكرم سموه الفائزين بالجائزة ضمن 26 فئة على المستويات المحلية والقارية والعالمية، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية وعبدالمنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وعلى الصعيد الوطني، فاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي من فئة الناشئين - الحزام الأزرق اللاعب خليفة حميد الكعبي ونالت لقب أفضل لاعبة إماراتية لموسم 2017 - 2018 اللاعبة مهرة الهنائي عن فئة الناشئين - الحزام الأزرق كما حصد لقب أفضل لاعب إماراتي عن فئة الرجال - الحزام الأزرق اللاعب محمد العمري وظفرت اللاعبة أشواق الخوري بلقب أفضل لاعبة إماراتية من فئة الحزام الأزرق وحصل اللاعب حمدان أحمد البلوشي على لقب أفضل لاعب إماراتي عن فئة الحزام البنفسجي أما اللاعبة مها الهنائي فقد ظفرت بلقب أفضل لاعبة إماراتية عن فئة الحزام البنفسجي كما نال اللاعب زايد عبيد الكعبي لقب أفضل لاعب إماراتي عن فئة الحزام البني وحصل فيصل الكتبي على لقب أفضل لاعب إماراتي عن فئة الحزام الأسود.

وعلى مستوى التصنيفات الدولية للموسم الرياضي 2017 – 2018، فاز بلقب أفضل لاعب آسيوي لهذا العام اللاعب جواو كارلوس كوراوكا ونال لقب أفضل لاعب أوروبي لهذا الموسم اللاعب آدم وارزينسكي وحصل على لقب أفضل لاعب في أمريكا الوسطى والشمالية اللاعب ماثيو ليجتون ونال لقب أفضل لاعب إفريقي أدولفو كوريا وفاز اللاعب ليجلان غيليس بلقب أفضل لاعب في قارة أوقيانوسيا وحظي اللاعب إيغور سيلفا بلقب أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.

وفاز بلقب أفضل لاعب عن فئة الناشئين للموسم الرياضي 2017 - 2018 اللاعب مائيوس فيليب دا سيلفا إكزافيير ونال لقب أفضل لاعب عن فئة الأساتذة1 للموسم الرياضي 2017 - 2018 اللاعب موريكيو أنتونتيز وفازت بلقب أفضل لاعبة من فئة السيدات للموسم الرياضي 2017 - 2018 اللاعبة لاريسا باييز وحصل البرازيلي إيغور سيلفا على لقب لاعب الموسم 2017 - 2018.

وعلى صعيد الأندية والأكاديميات .. نالت مدرسة المقام لقب أفضل مدرسة إماراتية للبنين ونالت مدرسة "الريف" لقب أفضل مدرسة إماراتية للبنات وحصلت على لقب أفضل نادي إماراتي لهذا الموسم أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو كما نال الاتحاد الإندونيسي للجوجيتسو لقب أفضل اتحاد آسيوي واعد وفاز بلقب أفضل حكم لهذا الموسم اليكساندر ناسيمنتو وأخيرا فازت الأكاديمية البرازيلية "Grappling Fight Team" بلقب أفضل أكاديمية دولية لموسم 2017 - 2018.