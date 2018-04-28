إدارة الفجيرة: بديل مارادونا خلال 48 ساعة

عقد مجلس ادارة نادي الفجيرة الرياضي اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم عقب فشل الذئاب في التأهل، وقرر خلال المجلس خلال الاجتماع الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف مارادونا خلال 48 ساعة.

وأصدر النادي بياناً قرر من خلاله كذلك اعتبار المجلس الحالي في حالة انعقاد دائم وحتى انتهاء مباريات ملحق الصعود لدوري الخليج العربي أمام حتا يومي 9 و13 من مايو المقبل.

ووجه المجلس خالص الشكر والعرفان لجماهير النادي على مساندتهم الدائمة للفريق خلال الموسم الحالي وآخرها مباراة الفريق أمام خورفكان والتي ضربت فيه جماهير الفجيرة أروع الأمثلة في الحضور الجماهيري.

كما أكد المجلس ثقته الكاملة في لاعبي الفريق الاول وقدرتهم على التمسك بالفرصة الكبيرة المتاحة لتخطى مباريات الملحق وتتويج مجهودهم طوال الموسم بالصعود لدوري الخليج العربي وحث المجلس على لسان عبد الله قانون نائب رئيس مجلس الادارة اللاعبين بضرورة التهيؤ الجيد للمباريات المصيرية بملحق الصعود لتحقيق التأهل والعودة لدوري الخليج العربي.

ضياع الحلم

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن تنتهي مباراة الفجيرة وخورفكان بهذه النتيجة التعادلية وذلك من واقع معطيات اللقاء والمقام على ملعب الفجيرة الذي يهمه الفوز دون سواه لكي يتأهل، لكن لاعبي الذئاب خيبوا ظن جماهيرهم وأنصارهم التي ملأت الملعب وحضرت منذ وقت مبكر لمؤازرة الفريق وظلت طوال وقت المباراة تؤازر اللاعبين لكنها غادرت ملعب الفجيرة وهي في اقصى درجات الحزن بل وقامت بمعاتبة اللاعبين والحارس سعيد صادق على الخطأ الذي ارتكبه ونتج عنه هدف التعادل الذي سجله اللاعب عيسى محمد من ضربة ثابتة من منتصف الملعب والمثير في الامر ان اللاعب عيسى هو من قام بالتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها فهد سبيل هدف فريقه الأول.

وكانت الادارة قد اتخذت قرار اقالة مارادونا بعد ساعات من فشل الذئاب في التأهل لدوري الكبار، ليغادر الأسطورة الفجيرة من الباب الضيق بعد أن فشل في وضع فريقه مع المحترفين ليتأهل كل من بني ياس وكلباء للأضواء ويتحول الفجيرة والحمرية لملحق الصعود وكانت إقالة مارادونا بمثابة مادة دسمة لوكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي.

مباراتا الملحق

تقام مباراتا الملحق يومي 9 و13 مايو المقبل اذ يستقبل حتا صاحب المركز الاخير بدوري الخليج العربي فريق الفجيرة يوم 9 في حتا وستكون مباراة الاياب يوم 13 بملعب الفجيرة وايضا يلتقي الحمرية رابع دوري الهواة في نفس التوقيت بالفريق الذي يحتل المركز الحادي عشر أمام الامارات أو الظفرة حيث تكون المباراة الاولى بالحمرية في الشارقة.