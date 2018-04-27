«فيفا» يطالب اتحاد الكرة بوقف فوري لحكم الفيديو

في مفاجأة من العيار الثقيل، طالب الاتحاد الدولي «فيفا» اتحاد الكرة، في رسالة رسمية تم تسلُّمها أمس، بوقف فوري لتطبيق تجربة حكم الفيديو، بناءً على خطاب من الاتحاد التشريعي المختص في تلك التجربة، بسبب عدم استيفاء الإمارات عدداً من شروط التطبيق، وضرورة حصول الإمارات على رخصة رسمية وخطاب رسمي يتم بموجبه التطبيق الميداني.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة الحكام في خطوات عاجلة وقف تطبيق تجربة حكم الفيديو ميدانياً في دوري الدرجة الأولى والجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وتكليف المدير الفني ستيف بنيت بتقديم تقرير عاجل عن مسببات هذا القرار الدولي، وعرض التقرير على اجتماع لجنة الحكام المقبل، الذي سيشهده المهندس مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد، لبحث تداعيات القضية وكيفية التصرف بشأنها.

من جهة أخرى، أكد علي حمد، المشرف على مشروع تطبيق تجربة حكم الفيديو، أن الإمارات استوفت كل الشروط الخاصة بالتطبيق، ولكن المجلس التشريعي استحدث رخصاً للمشروع، ويلزم أي دولة تسعى للتطبيق الحصول على رخصة، ولذلك من المنتظر أن يقوم وفد من المجلس التشريعي بزيارة الإمارات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على الخطوات التي تم اتخاذها واستيفاء كافة شروط الحصول على تلك الرخصة.