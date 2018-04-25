الوصل يلاقي العين في نهائي كأس رئيس الدولة

صعد الوصل إلى نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليضرب موعداً مع العين الخميس المقبل ،بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح (8-7) في مباراة ماراثونية انتهى زمنها الإضافي بالتعادل (3-3)، مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، تقدم الوحدة عن طريق تيجالي ( ق 55)، ورد البرازيلي ليما بهدف التعادل ( ق64)، قبل أن يضيف كايو كانيدو الهدف الثاني للوصل (ق 73)، وعاد الأرجنتيني تيجالي ليحرز هدف التعادل للوحدة (ق 81)، وفي الوقت الإضافي تقدم الوحدة الهدف الثالث عن طريق المغربي مراد باطنا (ق 113)، ورد سالم العزيزي بهدف التعادل للوصل (ق 116)، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفهود الوصلاوي الذي سجل 5 ركلات مقابل 4 للوحدة، حيث نجح الحارس الزعابي في التصدي لركلة تيجالي .