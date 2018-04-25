العين يهزم "شباب الأهلي دبي" بسداسية ويصعد لنهائي كأس رئيس الدولة

حجز العين مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 6 / صفر على شباب الأهلي دبي في الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الأربعاء.

فرض العين سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، حيث تقدم بهدف مبكر حمل توقيع كايو في مطلع المباراة، قبل أن يضيف المصري حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وأضاف السويدي ماركوس بيرغ الهدف الثالث للعين في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، فيما عاد كايو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع للعين في الدقيقة 73.

وأحرز أحمد خليل الهدف الخامس للعين من ركلة جزاء، فيما اختتم بدر الأحبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز العريض ضرب العين موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجرى في وقت لاحق اليوم بين الوحدة والوصل.

ويسعى العين للتتويج بلقبه الثاني هذا الموسم، عقب فوزه ببطولة الدوري مؤخرا.