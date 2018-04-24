مواجهات صعبة للأندية الإماراتية في البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية، والتي جرت بمدينة جدة مساء اليوم، برعاية تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواجهات قوية للأندية الإماراتية في دور الـ 32 من البطولة، والمقرر انطلاقه خلال أغسطس المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة، الجزيرة الاماراتي مع النصر السعودي، والذي يستضيف لقاء الذهاب في العاصمة السعودية الرياض، وسيكون الإياب في أبوظبي، فيما يلتقي العين مع وفاق سطيف الجزائري، وسيكون الذهاب في مدينة العين، والإياب في الجزائر، ويلتقي الوصل مع اتحاد جدة السعودي، وسيكون الذهاب في مدينة جدة السعودية، والإياب في دبي.

تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتم إجراء قرعة لتحديد مواجهات الدورين الـ 16 والثمانية، وستكون النسخة الجديدة من البطولة، هي الأضخم من حيث قوة المنافسة والجوائز المقدمة، حيث إنه تمت المشاركة في البطولة عن طريق توجيه دعوات مباشرة للأندية، لضمان أعلى درجات المنافسة في البطولة.