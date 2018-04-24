الجراحة تحرم خميس من نصف نهائي الكأس

يفتقد شباب الأهلي دبي، جهود لاعبه خميس إسماعيل، بسبب مرض التهاب اللوزتين، والذي لازم اللاعب طوال الأيام الماضية، وحرمه من المشاركة في التدريبات مع فريقه، الذي يستعد للقاء العين غداً الأربعاء، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

من المقرر أن يجري جراحة عاجلة للوزتين، وهو ما سيبعده عن المشاركة مع شباب الأهلي دبي أمام العين، ولن يؤثر غياب خميس إسماعيل كثيراً على الفريق، والذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين في وسط الملعب، ومنهم وليد حسين وماجد حسن، والمنتظر أن يتم الدفع بهما لملء الفراغ، الذي سيتركه خميس في وسط الملعب.