5 تحديات تنتظر الزعيم العيناوي في عام مزدحم جداً

يواجه الزعيم العديد من التحديات سواء قبل انتهاء الموسم الحالي أو في الموسم المقبل، ويمكن إجمال التحديات التي سيصطدم بها البنفسجي في 5 تحديات في عام مزدحم للفريق البنفسجي.

ويعود الفريق الأول للكرة بنادي العين اليوم إلى التدريبات، بعد حصول لاعبي الفريق على راحة، أمس، عقب حسم درع دوري الخليج العربي، بالوصول إلى النقطة 50، والفوز على مستضيفه النصر برباعية نظيفة، في الجولة الـ21، وتوسيع الفارق بينه وبين الوحدة أقرب مطارديه، إلى 7 نقاط، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

وتأتي تدريبات العين «الزعيم»، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي دبي بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يسعى العين للفوز بها، ولتكون ثاني ألقابه هذا الموسم، والذي تنتظره فيه 4 بطولات أخرى كبرى عليه أن يخوضها قبل نهاية العام الجاري 2018، والذي سيكون واحداً من أزحم الأعوام بالبطولات التي مر بها العين «البنفسج» طوال تاريخه.

وستكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة أولى محطات التحديات الخمس التي تنتظر العين في العام الحالي، وعلى «الزعيم» تجاوز شباب الأهلي دبي بعد غد، في مباراة الدور نصف النهائي، والمقررة على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويهدف العين إلى الوصول للمباراة النهائية، سعياً لرفع رصيده من تلك البطولة، والبالغ 6 مرات، حيث سبق وحقق لقبها أعوام 1999، 2001، 2005، 2006، 2009 و2013.

من لقاء العين والنصر في الجولة 21 | البيان

عقب فراغ العين من لقاء شباب الأهلي دبي، سيكون على «الزعيم» توجيه عينه صوب دوري أبطال آسيا، والاستعداد لمواجهة الدحيل يومي 7 و14 مايو المقبل، في مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من البطولة القارية، والتي يسعى العين للفوز بلقبها للمرة الثانية، بعدما سبق وتوج باللقب القاري عام 2003، مع العلم أن العين تأهل للدور الـ16، بعدما حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن استقلال طهران الإيراني.

ستكون البطولة العربية للأندية بنظامها الجديد، محطة التحدي الثالثة هذا العام، ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الـ32 للبطولة في مدينة جدة بالسعودية غداً الثلاثاء، والمقرر انطلاق البطولة خلال أغسطس المقبل، بمشاركة 32 نادياً، وتقام بنظام الذهاب والإياب، ويمثل فيها الدولة إلى جانب العين، كل من الجزيرة والوصل.

ينتظر العين خلال أغسطس أيضاً، لقب رابع يسعى للفوز به، وهو مباراة كأس السوبر، والتي يفتتح بها الموسم الجديد، ويلتقي فيها بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا اللقب يغيب عن خزائن العين منذ عام 2012، وقبلها فاز بالكأس نفسها أعوام 1995 و2003 و2010.

ينهي العين مشوار التحديات في العام الجاري، بالمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثاني على التوالي خلال ديسمبر المقبل، ويمثلنا فيها العين بصفته بطلاً للدوري، كما سبق وشاركت فيها فرق الأهلي والوحدة والجزيرة.

تألق

فريق 15 سنة على خطى الكبار بلقب دوري الأشبال

توج فريق أشبال نادي العين بلقب دوري تحت 15 سنة، وذلك بعد فوزه بنتيجة مباراته أمام الوصل 2 -1، ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري التي ينظمها اتحاد الكرة للفئة «أ» والتي جرت على ملعب أكاديمية نادي العين لكرة القدم رقم «4».

وخاض فريق أشبال العين، 24 مباراة في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري فاز في 19 مواجهة وخسر ثلاث مرات وتعادل في مناسبتين ليحصد 59 نقطة، كما أن الفريق يعتبر صاحب أقوى خط هجوم بـ 130 هدفاً وأفضل خط دفاع بعد أن استقبلت شباكه 32 هدفاً.

يشرف على أكاديمية الكرة عبدالله علي، وعلي خميس المدير الفني، ومحمد زاهر سلمان، السكرتير الفني، وخلفان زايد، إداري فريق تحت 15 سنة، وعبدالرضا برزكري، مدرب فريق تحت 15 سنة.

روح

خليفة مبارك: الأداء المستقر سرّ تفوق الزعيم

هنأ خليفة مبارك لاعب النصر، فريق العين بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي للمرة 13 في تاريخه، مثنياً على أدائه القوي والمستقر في أغلب المباريات، وقال: يضم العين نخبة من لاعبي خط الوسط على مستوى عال، الزعيم فريق مميز ويستحق التتويج بلقب الدوري، لقد ظهر بأداء مستقر من البداية إلى النهاية، وأعتقد أن من يسعى للفوز بالمركز الأول عليه أن يسلك نفس الطريق ويقدم مستوى قوياً في كل المباريات مثل العين.

ووصف خليفة مبارك مهاجم العين السويدي ماركوس بيرغ بالمهاجم القوي والمتميز ومن أفضل مهاجمي الدوري، مشيراً إلى أن بيرغ لم يصنع نجاحه بنفسه بل بفضل وجود لاعبين متميزين خلفه أمثال عمر عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو.

فخر

العنزي: ثقافة البطولات متأصّلة فينا

صرح مهند سالم العنزي مدافع العين أن التتويج بلقب الدوري حافز للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة أنه تحقق قبل نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقال: العين فريق منافس دائما على كل البطولات، والتتويج يعطينا دافعا كبيرا لمواصلة النجاحات خصوصا انه سبق مواجهتنا مع شباب الأهلي في نصف نهائي الكأس.

وأضاف: من بداية الموسم رفعنا شعار «اخدم نفسك بنفسك» وعدم انتظار نتائج الآخرين، الحمد لله تكللت جهودنا بالنجاح، أمامنا هدفان، الأول كأس رئيس الدولة، والثاني دوري أبطال آسيا.

وأكد العنزي الذي يتوج للمرة الرابعة بلقب الدوري مع الزعيم أن لقب 2011-2012 كان الأصعب من بين الألقاب الأربع التي فاز بها لأنه جاء بعد اشتياق.

إنجاز

العين يمتلك درع الدوري مدى الحياة

أصبح العين أول نادٍ في عصر الاحتراف بالكرة الإماراتية، يمتلك الدرع الأصلي لدوري الخليج العربي، مدى الحياة، بعد أن حقق اللقب الرابع في تاريخ المسابقة في عهد الاحتراف، وذلك بعدما يتسلم الدرع عقب نهاية مباراته أمام الظفرة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في الجولة الأخيرة للدوري.

يأتي ذلك، طبقًا لنص المادة 59-7 من لائحة دوري الخليج العربي التي تقضي بأنَّ الدرع الأصلي يُصبح ملكية دائمة مدى الحياة للنادي الذي يفوز بالمسابقة 3 مرات متتالية، أو 4 مرات متقطعة.

كان العين، قد فاز باللقب من قبل في مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2014-2015، ليصبح العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري الخليج العربي، في عهد الاحتراف الذي انطلق في موسم 2008-2009.

بيرغ: أشكر زملائي

اقترب السويدي ماركوس بيرغ من إعادة لقب هداف الدوري إلى العين بعد 4 سنوات من تحقيقه عن طريق الغاني أسامواه جيان عام 2014، والذي انتزع هذا اللقب مع الزعيم 3 مرات، منها مرتان توج فيهما باللقب، في موسم 2011-2012 بـ 22 هدفاً، وفي موسم 2012-2013 عندما سجل 31 هدفاً، وفي موسمه الأخير مع العين 2013-2014 بعدما سجل 29 هدفاً، ولكن بطل الدوري كان الأهلي، ومنذ رحيل اللاعب الغاني لم ينجح أي لاعب من الفريق في التتويج بلقب الهداف رغم حصول الزعيم على اللقب في موسم 2014-2015.

ويحتل اللاعب السويدي صدارة الهدافين حالياً برصيد 21 هدفاً بفضل الثلاثية التي سجلها في شباك النصر، أول من أمس، التي أنهاها الزعيم متفوقاً برباعية نظيفة، لكنه يحتاج إلى تعزيز أسبقيته في الجولة الأخيرة، خاصة أنه مطارد من مهاجم الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 20 هدفاً وانحصر اللقب بينهما نظراً لغياب البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 19 هدفًا بسبب الإيقاف عن الجولة الأخيرة للدوري.

ماركوس بيرغ ينتظر الجولة الأخيرة لحسم لقب هداف الدوري | البيان

وقال بيرغ عقب تتويج فريقه بلقب الدوري: ينتابني شعور جيد بعد الفوز بلقب الدوري للمرة 13 في تاريخ النادي، وسعيد بتحقيق هدفنا الأول في الموسم، وأشكر زملائي على تمهيد الطريق أمامي لتسجيل ثلاثة أهداف، لقد ظهر الفريق بجاهزية تامة وتمكن زملائي من خلق العديد من الفرص وكانت مهمتي تحويل أغلبها إلى أهداف.

وأوضح بيرغ أن نجاحه مع العين بفضل تأقلمه السريع مع أجواء الفريق والعلاقة الجيدة التي تربط كافة اللاعبين بعضهم ببعض، وقال: عندما جئت إلى العين حاولت التأقلم سريعاً مع الأجواء حتى خارج الفريق، بالتأكيد عندما تكون العائلة مستقرة وسعيدة، يجعلني ذلك أركز على عملي ولعب كرة القدم.

وأكد اللاعب السويدي أنه لا يشغل تفكيره بمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، لأن موسم العين مازال مستمراً وأمامه مباريات مهمة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا.

ورفض بيرغ الحديث عن مواطنه زلاتان إبراهيموفيتش ومستقبله مع المنتخب السويدي، وقال: أريد الاحتفال بلقب الدوري، والتركيز مع العين الآن، وعندما ينتهي موسمنا هنا سأفكر في كأس العالم.

وعن سر تفوق العين قال: احترمنا كل الفرق التي واجهناها، سنركن للراحة يوماً واحداً ثم نبدأ الاستعداد لنصف نهائي الكأس.

خالد عيسى:صبرنا ونلنا

توجه حارس العين الدولي، خالد عيسى، بالتهاني والتبريكات لشيوخ النادي والإدارة والأقطاب والجمهور، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه، والذي أوصله إلى العالمية، وقال: الحمد لله، صبرنا ونلنا، واجتهدنا وقطفنا ثمرات الاجتهاد، بعد موسم شاق، قدّم فيه جميع اللاعبين، مستوى استثنائياً، بداية من حارس المرمى وحتى المهاجمين، ولذلك، حصل الفريق على اللقب عن جدارة واستحقاق، وهكذا هي كرة القدم، تعطي من يعطيها.

خالد عيسى نجم حراسة المرمى العيناوي | البيان

وأشاد الحارس الدولي المرشح لجائزة القفاز الذهبي لهذا الموسم، بعد أن قدم مردوداً متميزاً، بجمهور نادي العين، وقال إنه يستحق أن يفرح بالألقاب، لأنه ظل يقوم بأدوار كبيرة في دعم الفريق، ومساندة اللاعبين في كل الأوقات، الأمر الذي عزز معنويات اللاعبين، وساعدهم في الظهور الجيد في الميدان، وقال: لم يكن الحصول على اللقب سهلاً، فقد واجه العين ظروفاً صعبة، خصوصاً في المباريات السبع الأولى من الدور الأول، حيث كان هناك هجوم متصل من الصحافة وجمهور العين، بسبب أن الفريق لم يقدم المستوى الفني المعروف عنه، برغم أنه كان يحقق الفوز، ولذلك كان هناك قلق عام من الجميع، عما سيكون عليه الحال في الدور الثاني، قياساً على تراجع المستوى الفني الذي كان عليه، ولكن وعلى عكس التوقعات، كان الأداء في تصاعد مستمر، حتى وصل الفريق إلى النهاية السعيدة.

العين جاهز دائماً

وأضاف: العين في كامل جاهزيته، وهو يملك صفاً ثانياً بمستوى الأساسيين، ولذلك، فنحن قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الداخلي والآسيوي، فهناك أندية تركز فقط على بطولة بعينها، على عكس نادي العين، الذي يكون هدفه دائماً، هو المنافسة على جميع البطولات.

سر التميز

وعن سر تميز العين وتفوقه الذي قاده إلى منصة التتويج، أكد خالد عيسي، أن العين ظل يدخل أي مباراة، وكأنها نهائي كؤوس، فهو يحترم جميع خصومه، ويلعب أمامهم بنفس المستوى، ولذات الهدف، وهو الفوز وحصد النقاط، وكان يتعامل مع كل مباراة على حدة، دون التفكير في المباراة التي تليها، وبعد أن حصلنا على لقب الدوري، أصبح تفكيرنا وتركيزنا حالياً، منصباً على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها على دوري أبطال آسيا، وسيعمل الفريق بكل قوته، من أجل تحقيق جميع أهداف النادي وطموحاته.

يوفانوفيتش:

العيــن الأفضل ويستحق الدرع

بارك الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، فوز العين بدرع دوري الخليج العربي أول من أمس، وقال: «العين يستحق الفوز بدرع دوري الخليج العربي، وهو فريق رائع قدم أفضل كرة في البطولة، وبالتالي يستحقون اللقب، ولكن بالنسبة لمباراتنا والعين، فنحن لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، ولكن العين سيطر على الشوط الثاني، واستغل الفرص وسجل».

أضاف مدرب «العميد»: «في الشوط الثاني كان لديهم انسجام أفضل واستغلوا الفرص بشكل جيد، وحققوا الفوز، وأنا أبارك لهم الفوز بلقب الدوري، وعندما تواجه العين، وهو فريق كبير، يجب ألا تخطئ، وتسمح لهم باستغلال الأخطاء، ونحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء خاصة في التمركز، ولم نتعود على هذه الأخطاء من قبل، وأتمنى ألا تتكرر في مباراتنا الأخيرة هذا الموسم أمام فريق الإمارات».

أما عن الخسارة برباعية أمام العين، فقال: «بالتأكيد لا أحب الخسارة، ولعبنا أمام خصم عنيد وقوي، وخسرنا أمام فريق جيد للغاية، والنتيجة ليست وحدها ما أفكر فيه، ولكن في الطريقة التي حدثت بها الخسارة، وسأفكر في الأسباب، وأبحث عن الحلول، ولدينا وقت طويل قبل لقاء فريق الإمارات في الجولة الأخيرة، ولكن في عالم الكرة، أمر طبيعي أن يحدث تراجع مفاجئ في مستوى الفريق، وعلينا التعلم من أخطائنا ونعد الفريق للمباراة المقبلة».

كشف المدرب عن سر خروج سالم صالح، بعد دقائق من نزوله بديلاً في الشوط الثاني أمام العين، بقوله: «تعرض صالح إلى كدمة بعد نزوله بدقيقتين، في نفس الإصابة القديمة».

أشار يوفانوفيتش، إلى أنه من الجيد بالنسبة له إنهاء الموسم المركز الثالث عن المركز الرابع، ولكنه عاد، وقال: «في كرة القدم الأهم هو من يفوز بالمركز الأول».

بالنسبة لتصريح روزا مهاجم حتا عن انتقاله للنصر في الموسم المقبل، وعدد اللاعبين الذين يحتاجهم «العميد» لتدعيم صفوفه، قال يوفانوفيتش: «لدينا وقت طويل جداً للتفكير في احتياجات الفريق، ولا أعرف موقف روزا، ولكننا بالتأكيد نعد الفريق ليكون أفضل في الموسم المقبل، لأننا خلال الموسم الحالي تحملنا العديد من المشاكل بسبب الإصابات والغيابات، والمهم لنا تحضير الفريق ليكون أفضل، ونبذل أقصى جهدنا، ولا أعرف اليوم عدد اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق في الموسم المقبل، بالنسبة للاعبين المواطنين والأجانب».

الشحات: شعور لا يوصف

وصف المصري حسين الشحات تتويجه بأول لقب في حياته مع العين وخلال 4 أشهر من انضمامه إليه قادماً من مصر المقاصة، بالإنجاز الرائع، وأن شعوره لا يوصف، مشيراً إلى تأقلمه سريعاً مع أجواء الفريق بفضل الأجواء العائلية داخل قلعة الزعيم، وعلاقة الصداقة التي تربطه مع كافة اللاعبين وفي مقدمتهم عموري وإسماعيل أحمد الأقرب إليه، وقال: لقب الدوري الإماراتي غال، وأطمح للتويج بألقاب أخرى مع العين، الموسم لم ينته بعد، وشهية الألقاب مفتوحة.

حسين الشحات محتفلاً بالتتويج | البيان

وتابع: أنا سعيد باللعب للزعيم وبالمشاركة مع المنتخب من بوابة هذا الفريق الكبير، وأتمنى أن أحصل على فرصة للاحتراف في أوروبا، وكل لاعب لديه أهدافه، وسعيد جداً أنني سأشارك مع العين في مونديال الأندية، العين أتاح لي المنتخب واللعب في المونديالين (الأندية والعالم).

وصرح الشحات بأن المسؤولين بالنادي يرغبون ببقائه بصفة دائمة، لكنهم لن يرفضوا رحيله للاحتراف الخارجي في حالة تلقى عرضاً أوروبياً مناسباً، وقال: وقعت لنادي العين 3 سنوات، وأتمنى الاستمرار مع الفريق فترة طويلة، والأجواء داخل الإمارات لا تختلف عن الأجواء في أوروبا وإدارة النادي لن ترفض انتقالي لأي فريق أوروبي في حال تلقيت عرضاً مناسباً.

إشادة عالمية بـ«الهداف»

يمر اللاعب السويدي ماركوس بيرغ بواحد من أفضل أعوام مسيرته الكروية على الصعيد المحلي والدولي، ففي الوقت الذي قاد فيه منتخب بلاده إلى كأس العالم بأهدافه الغزيرة والمؤثرة، كلل اللاعب السويدي الهداف موسمه بالتتويج بلقب الدوري الأول له في تاريخه خارج بلاده، كما اقترب من حسم لقب هداف دوري الخليج العربي، إضافة لاحتلاله صدارة هدافي منتخب بلاده، وتغنت وكالات الأنباء الكبرى (رويترز والفرنسية والألمانية) بالمستوى الذي وصل إليه بيرغ مع اقتراب مونديال روسيا 2018، واصفة إياه بالهداف.

بيرغ يحقق الموسم الأفضل له محلياً ودولياً | أرشيفية

وكتب المهاجم السويدي في مسيرته موسماً استثنائياً على جميع الأصعدة بوصوله للهدف 37 في مسيرته بالموسم.

ورغم المسيرة الطيبة لبيرغ، إلا أنه لم يستطع حصد لقب الدوري في مسيرته خارج بلاده بهولندا وألمانيا واليونان، واكتفى بحصد لقب كأس اليونان مع باناثينايكوس في 2014، علما بأنه فاز بلقب الدوري السويدي مع فريق غوتبيرغ عام 2007.

ويعتبر موسم 2017 - 2018 الأفضل لبيرغ فقد سجل ثمانية أهداف في مشوار السويد بتصفيات المونديال، و21 هدفاً في الدوري، و7 أهداف في أبطال آسيا، وهدفا في كأس رئيس الدولة وآخر في كأس الخليج، ليبلغ مجموع أهدافه 37 هدفاً بالموسم، الذي لا يزال ممتداً لتحقيق المزيد من الإنجازات.