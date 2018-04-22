حسين الشحات: سألعب في مونديالين والفضل للعين

أعرب النجم المصري المحترف في صفوف نادي العين حسين الشحات عن سعادته البالغة بكونه قد يلعب في مونديالين في 2018، بعد تتويج العين بلقب دوري الخليج العربي ومشاركته في كأس العالم للأندية 2018، وأيضاً كون اللاعب المصري ضمن اختيارات منتخب الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وقال الشحات في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: «انضممت للمنتخب مصاباً ولم أتدرب كثيراً ولم ألعب المباراة الأولى، وشاركت في لقاء اليونان حتى أكون في الصورة وأثبت نفسي وأحضر بالمعسكر المقبل بهدف المشاركة في كأس العالم، الذي هو حلم كل لاعب».

وأضاف: «مدرب المنتخب هيكتور كوبر تحدث معي، وطلب مني بذل المزيد من الجهود للحضور مرة أخرى، وهو مدرب يعطي كل لاعب حقه ولا يفرق بين أي لاعب، وأتمنى الحضور في المعسكر المقبل الذي سيحدد قائمة المونديال».

وتابع قائلاً: العين كان وراء وجودي في منتخب مصر بفضل تألقي معه، وكان يعلم أنني سأنضم للأهلي وكنت وقعت له، ولكن الأمور لم تكتمل، وقلت لهم كل شيء بشأن تشجيعي للأهلي وانتمائي له، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، وإذا كان لي نصيب سألعب في الأهلي فهو ناد كبير وله شعبية كبيرة في الإمارات.

وأوضح الشحات أن محمد صلاح فخر لكل مصري وعربي، وأنه أصبح ينتظر مباريات ليفربول من أجله، متمنياً له المزيد من الـتألق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.