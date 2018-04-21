العروبة يتوج بدرع دوري 16سنة للفئة (ب )

كل شيء من حولنا يتغير بشكل سريع ومذهل وعلينا مواكبة هذا التغيير باستمرار لكي نتطور، علينا عدم التوقف أبداً، فلا شيء في هذه الدنيا ثابت، حتى الأرض التي نحن عليها