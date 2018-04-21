العروبة يتوج بدرع دوري 16سنة للفئة (ب )

توج فريق العروبة تحت 16 سنة بدرع دوري الناشئين للفئة ب بعد فوزه على العربي القيواني بنتيجة 5_3 سجل اهداف العروبة بطي الشامسي هدفين وهدف لكل من علي بن خميس ومحمد العطر وحمد الزحمي لينهي العرباوي الصغير الموسم في الصدارة برصيد 63 نقطة يليه الفجيرة الوصيف .
وقام محمد عبيد اليماحي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام بتسليم درع البطولة لناشئي العروبة بحضور علي مبارك بن عباد رئيس مجلس ادارة النادي ونائبه علي راشد الملاحي وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية ومحمد عبد الله الهاشمي مدير عام النادي وعبد الله الحمودي امين السر المساعد وقام لاعبو العروبة بتحية الجماهير عقب نهاية المباراة.