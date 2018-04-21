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العين بطل الدوري للمـرة 13 في تاريخه

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  • دبي-البيان الرياضي ، تصوير: سالم خميس
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توّج العين رسميا  بطلا لدوري الخليج العربي للمرة 13 في تاريخه وللمرة الرابعة في زمن الاحتراف وذلك بعد فوزه على النصر برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي فرع العوير لحساب الجولة قبل الأخيرة،

و سجل السويدي ماركوس بيرغ  ثلاثية (ق35) و(ق44) و(دق62)  و اضاف أحمد خليل الهدف الرابع  في الوقت بدل الضائع،  ليرفع  بذلك الزعيم رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة فيما تجمد رصيد العميد عند النقطة 36 بعدما توقفت سلسلته الايجابية التي امتدت طيلة 7 جولات متتالية.

وحصل العين لقب الدوري مواسم، 1976-1977، 1980-1981، 1983-1984، 1992-1993، 1997-1998، 1999-2000، 2000-2001، 2002-2003، 2003-2004، 2011-2012، 2012-2013، 2014-2015.

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