8 دول تترقب جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي

يترقب عشاق كرة القدم في ثماني دول مختلفة حول العالم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور ضمن جوائز دوري الخليج العربي، التي ترشح لها 10 لاعبين ينتمون إلى ثماني جنسيات مختلفة بينها خمس دول عربية، هي " الإمارات ومصر والمغرب والأردن وسوريا"، إضافة إلى الارجنتين والبرازيل والسويد.

ويتوقع أن يشهد التصويت، الذي يستمر حتى يوم 22 أبريل الجاري، مشاركة واسعة واقبالا كبيرا من متابعي الدوري والمعجبين باللاعبين في هذه الدول، الذين سيحرصون على التصويت لمواطنيهم، إضافة إلى أنصار الفرق الساعين إلى ترجيح كفة نجومهم المفضلين.

وتضم القائمة اثنين من اللاعبين الإماراتيين، هما قائد العين عمر عبد الرحمن وحارس الوحدة الشاب محمد الشامسي، وبينما نجح عمر في قيادة فريقه لاحتلال صدارة ترتيب دوري الخليج العربي إلى ما قبل نهاية البطولة بجولتين، قدم الشامسي مستوى مميزا جعله واحدا من أقوى المرشحين لأكثر من فئة ضمن جوائز دوري الخليج العربي.

وينافس على اللقب خمسة من اللاعبين العرب من بينهم المصري حسين الشحات، الذي تمكن من تقديم أوراق اعتماده مع الزعيم رغم قصر الفترة التي قضاها مع الفريق، كما يظهر في القائمة لاعب دبا ياسين البخيت صاحب البصمة الواضحة على أداء فريقه، إلى جانب نجم المنتخب السوري يوسف قلفا لاعب الإمارات ويجد اللاعبون الثلاثة دعما كبيرا من عشاق كرة القدم في مصر والأردن وسوريا.

من جانبها تحرص الجماهير المغربية على المشاركة في التصويت للاعب المنتخب الوطني المغربي الأول مبارك بوصوفة صانع ألعاب نادي الجزيرة، كما يجد لاعب الوحدة المغربي مراد باتنا مساندة كبيرة من أبناء وطنه وجماهير نادي الوحدة، التي ترى أن باتنا حقق نجاحا لافتا مع الوحدة في موسمه الأول الذي حصل فيه الفريق على لقبين وينافس على لقبين آخرين.

وتتواصل المنافسة على لقب أفضل لاعب من اختيار الجمهور بين الثلاثي الذي يتصدر قائمة هدافي بطولة دوري الخليج العربي وهم: البرازيلي فابيو ليما لاعب الوصل، الذي سجل 19 هدفا والأرجنتيني سباستيان تيجالي، الذي يتساوى مع ليما في ذات الرصيد، إلى جانب لاعب العين السويدي ماركوس صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة برصيد 18 هدفا.