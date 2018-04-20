الحمرية يضمن الملحق رغم الخسارة من الفجيرة

حول الفجيرة تأخره إلى فوز غال 3-2 على مضيفه الحمرية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بملعب نادي الحمرية ضمن دوري الدرجة الأولى ليحافظ الفجيرة على حظوظه في الصعود لدوري الخليج العربي حتى الجولة الأخيرة مع منافسه المباشر اتحاد كلباء وكلاهما يتساويان في رصيد النقاط بـ 43 نقطة، فيما ضمن الحمرية صاحب الـ 33 نقطة المشاركة في ملحق الصعود كرابع للترتيب العام إثر خسارة خورفكان من الاتحاد.

وفِي تفاصيل المباراة تقدم الفجيرة بهدف محمد خلفان ق 4 ثم سجل الحمرية هدفين عبر البرازيلي ماكوس والمغربي كامل شافني في ق 34 و35 وفِي الشوط الثاني قلب الفجيرة النتيجة وسجل هدفين عبر المحترف الأجنبي دانيلو كاراندو في ق 65 و84.