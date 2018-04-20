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دبا الفجيرة يتخطى الصقور ويحتفل بالبقاء في الاضواء

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  • الفجيرة - محمد فضل
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حقق دبا الفجيرة الأهم وأكد بقاءه في دوري الخليج العربي للموسم الثالث على التوالي وذلك بعد فوزه الصعب على ضيفه الامارات بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي رودولفو والذي سجل من ضربة رأسية محكمة مستفيداً من كرة زميله ياسين البخيت ق 65  ، ليحتفل اللاعبون مع جماهيرهم عقب اطلاق حكم المباراة يعقوب قاسم صافرته معلنا فوز  دبا على الإمارات ليرفع دبا رصيده إلى 21 نقطة ويبقى الإمارات بـ 16 نقطة ويكون قريباً جدا من خوض مباريات ملحق البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الأولى إلا إذا كان لرجال المدرب السوري نزار محروس رأي في الجولة الأخيرة والحاسمة من عمر دوري الخليج العربي أمام النصر .

 

 

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