حتا يودع دوري الأضواء بهزيمة من الوصل

ودع فريق حتا دوري المحترفين بعد خسارته من مضيفه الوصل بهدفين دون رد، في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي.

أحرز هدفي الوصل كايو كانيدو " 60"، وعلي صالح " 69"، ونال محترف الوصل البرازيلي رونالدو مينديز البطاقة الحمراء " 24" عقب اعتدائه على لاعب حتا محمود قاسم.



وبالنتيجة يشارك حتا في الملحق المحدد لصعود وهبوط الأندية بعد تذيله الترتيب العام للدوري برصيد " 13" نقطة، بينما رفع الوصل رصيده إلى " 38" نقطة محتلاً المركز الثالث.



وشوهد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الإيطالي زاكيروني وهو يشاهد المباراة من المدرجات للاطلاع على مستويات اللاعبين عن قرب.