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حتا يودع دوري الأضواء بهزيمة من الوصل

المصدر:
  • دبي- عز الدين جاد الله
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ودع فريق حتا دوري المحترفين بعد خسارته من مضيفه الوصل بهدفين دون رد، في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي.

أحرز هدفي الوصل كايو كانيدو " 60"، وعلي صالح " 69"، ونال محترف الوصل البرازيلي رونالدو مينديز البطاقة الحمراء " 24" عقب اعتدائه على لاعب حتا محمود قاسم.


وبالنتيجة يشارك حتا في الملحق المحدد لصعود وهبوط الأندية بعد تذيله الترتيب العام للدوري برصيد " 13" نقطة، بينما رفع الوصل رصيده إلى " 38" نقطة محتلاً المركز الثالث.


وشوهد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الإيطالي زاكيروني وهو يشاهد المباراة من المدرجات للاطلاع على مستويات اللاعبين عن قرب.

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