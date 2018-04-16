الزعيم» إلى ثُمن نهائي آسيا

صعد العين إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة التاسعة للمسابقة القارية بمسماها الجديد، بعد فوزه الكبير والمستحق على الريان بنتيجة 4-1 مساء أمس، على ملعب الأخير.

ورفع الزعيم العيناوي رصيده إلى ( 10 نقاط) خلف الاستقلال الإيراني متصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ( 12 نقطة)، بعد فوزه على الهلال السعودي أمس في الجولة نفسها.

انتهى شوط اللعب الأول بتقدم العين بهدف سجله المصري المتألق حسين الشحات ( ق 12)، وفي الشوط الثاني أضاف قائد العين عمر عبد الرحمن الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة ( ق 55)، وحسم المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الأمور تماماً لمصلحة العين مسجلاً الهدفين الثالث والرابع ( ق 58، 79)،.

وسجل سباستيان سوريا هدف الريان الوحيد (ق 86)، وسيلاقي العين بالدور المقبل فريق الدحيل متصدر المجموعة الثانية.

وودع فريق الوصل لكرة القدم دوري أبطال آسيا بخسارة من ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 1-2، في لقاء الفريقين أول من أمس، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة. سجل البرازيلي فابيو دي ليما هدفاً للوصل في الدقيقة «33»، بينما عادل النتيجة لناساف شاروف موخدينوف في الدقيقة «47»، وأضاف هدف التفوق بوبور عبد خليقوف «48».