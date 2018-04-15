حتا ينفي انتقال مهاجمه روزا إلى ساوثرن تايجرز الماليزي

نفى نادي حتا الأنباء المتداولة في الساعات الماضية حول تعاقد نادي ساوثرن تايجرز الماليزي مع مهاجم الفريق الأول البرازيلي صاموئيل روزا.

وأكد علي محمد بن عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة حتا رئيس شركة كرة القدم في النادي، لـ "البيان الرياضي" أن ما يتم تداوله حالياً بخصوص انتقال اللاعب مجرد شائعات ولا صحة لتعاقد النادي الماليزي مع اللاعب.

وذكر البدواوي، أن النادي تلقى عروضاً محلية وأخرى خارجية من نادي النصر السعودي ومن أحد أندية الدوري الماليزي، إلا أن مستقبل اللاعب سيتحدد بعد تجاوز المرحلة الحاسمة والمقبلة، حيث عقدت إدارة النادي جلسة مع روزا وأكدت عدم الممانعة في انتقاله بشرط تركيز اللاعب في المباريات المقبلة.

يذكر أن عقد اللاعب مع حتا يمتد حتى عام ٢٠١٩، ويتذيل فريقه حتا حالياً ترتيب الجدول العام من دوري الخليج العربي برصيد ١٣ نقطة وتنتظره مواجهة مهمة في الجولة المقبلة أمام الوصل، فيما سيجمعه اللقاء الأخير مع عجمان، ورغم وجود الفريق في القاع إلا أن النادي مازال يتلقى العروض الخارجية للاستفادة من خدمات البرازيلي روزا.