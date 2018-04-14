مجلس دبي الرياضي يكشف عن موازنات الأندية

كشف مجلس دبي الرياضي عن موازنات الأندية لـ2018 من منطلق الشفافية والحوكمة وجاءت على النحو التالي:
نادي دبي للرياضات البحرية: 36 مليون درهم
نادي الوصل: 80 مليون درهم
نادي النصر:50 مليون درهم
نادي شباب الأهلي دبي: 135 مليون درهم
نادي حتا: 30 مليون درهم
الفيكتوري تيم: 15 مليون درهم
نادي دبي لأصحاب الهمم: 14 مليون درهم
نادي دبي للشطرنج: 3,375,490 درهم
وأكد المجلس أن موازنة نادي شباب الأهلي دبي أصبحت 135 مليون درهم نتيجة دمج موازنات الاندية الثلاث التي تألف منها النادي وهي الأهلي والشباب ودبي.
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