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مارادونا: عقدي مع الفجيرة مستمر حتى نهاية الموسم

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  • الفجيرة : محمد فضل، تصوير- زيشان أحمد
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أعلن الأسطورة الأرجنتينية ديجغو مارادونا مدرب الفجيرة بأن عقده مع الذئاب مستمر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي وأنه سيكون رهن إشارة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي لافتاً إلى أنه يفضل البقاء في الإمارات لأطول فترة ممكنة سواء استمر مع الفجيرة أم لم يستمر.

وفيما يتعلق بلقاء الذئاب والزعيم  غداً  طالب الأسطورة لاعبي فريقه باغتنام فرصة اللعب أمام الفريق العيناوي الكبير بغض النظر عن نتيجة المباراة  داعياً لاعبي فريقه كذلك لخوض المباراة من أجل المتعة واللعب بعقلية المحترفين .

وأشار مارادونا إلى أن عموري محترف العين يعادل أربعة محترفين من وجهة نظره وسيلجأمارادونا إلى اتباع دفاع المنطقة الكامل للحد من سرعة وخطورة نجم العين.

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