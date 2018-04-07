الزعيم يقترب من اللقب

اقترب الزعيم من درع دوري الخليج العربي لكرة القدم، وربما حسمه نهائياً في حال تعثر منافسه الوحدة اليوم أمام الشارقة.

وذلك بعد فوزه (4-0)،على ضيفه دبا مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 20، ورفع العين رصيده إلى (47 نقطة)، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه (قبل مباراة اليوم)، في حين تجمد رصيد فريق نادي دبا في (18 نقطة).

وسجل للعين ماركوس بيرغ هاتريك (ق 14، 19، 74)، وأضاف البرازيلي كايو لوكاس الهدف الرابع، (ق 83)، وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي دبا خالد عبدالله (ق 73)، وأحمد محمد بعد تدخله العنيف على عمر عبدالرحمن (ق 85).

وتعادل شباب الأهلي دبي وضيفه النصر بدون أهداف أمس، على ملعب استاد راشد بدبي، وأمام 998 متفرج.

رفع النصر رصيده بهذا التعادل، إلى 36 نقطة، معززاً بقاءه في المركز الثالث، ورفع شباب الأهلي دبي، رصيده إلى 28 نقطة، وبقى مؤقتاً في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى قلب الظفرة الطاولة على مضيفه حتا بتحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حمدان بن راشد، ليرفع الظفرة رصيده إلى 18 نقطة ويقترب من بر الأمان.

فيما تأزم موقف الإعصار بعد تجمد رصيده عند النقطة 13. سجل لحتا البرازيلي فيرناندو غابرييل في الدقيقة 48 بينما أحرز هدفي الظفرة سعيد الكثيري في الدقيقة 63 والبرازيلي ايلتون الميدا في الدقيقة 69.