الزعيم يقترب من اللقب برباعية في دبا

أصبح العين قريباً من لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وربما حسمه رسمياً في حال تعثر منافسه الوحدة غداً السبت أمام الشارقة، وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل على ضيفه فريق دبا في المباراة التي شهدها ملعب استاد هزاع بن زايد مساء اليوم لحساب الجولة 20 من المسابقة، ورفع الزعيم العيناوي رصيده إلى (47 نقطة)، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر، (قبل مباراة الغد )، في حين بقى دبا في نفس رصيده السابق ( 18 نقطة).

وتألق المهاجم السويدي ماركوس بيرغ ليسجل أول هاتريك له مع العين ( ق 14،،19، 74)، وأضاف البرازيلي كايو لوكاس الهدف الرابع بتسديدة بارعة ( ق83)، وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي دبا، خالد عبدالله لحصوله على الورقة الصفراء الثانية ( ق 73)، وأحمد محمد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف على قائد العين عمر عبد الرحمن ( ق 85)، وبعد المباراة احتفل لاعبو العين مع جمهورهم لشعورهم بأن اللقب قريب من دار الزين.

وحقق العين فوزه الرابع على فريق دبا مقابل فوزين للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري والبالغة بلقاء اليوم 8 مباريات، في حين حضر التعادل بينهما في مناسبتين.