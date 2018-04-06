الظفرة يقلب الطاولة على حتا

قلب الظفرة الطاولة على مضيفه حتا بتحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 20 من دوري الخليج العربي، ليرفع الظفرة رصيده الى 18 نقطة ويقترب من بر الأمان، فيما تأزم موقف الاعصار بعد تجمد رصيده عند النقطة 13 .

وسجل لحتا البرازيلي فيرناندو غابرييل في الدقيقة 48 بينما احرز هدفي الظفرة سعيد الكثيري في الدقيقة 63 والبرازيلي ايلتون الميدا في الدقيقة 69 .

جاءت بداية المباراة قوية خاصة من الجانب الحتاوي، الا ان صمت الشباك استمر طوال الشوط الاول. وواصل اصحاب الارض الضغط على الظفرة مع بداية الشوط الثاني، ليستغل فيرناندو غابرييل لاعب حتا كرة ارتطمت بدفاع الظفرة ويسدد كرة صاروخية في الدقيقة 48.

وعادل سعيد الكثيري النتيجة بعد احرازه الهدف في الدقيقة 63.

وواصل الظفرة انتفاضته ونجح في التقدم في الدقيقة 69 عبر اللاعب الميدا بعد استلامه كرة رأسية مثالية من زميله سعيد الكثيري.

وحاول الاعصار العودة الى المباراة عبر تكثيف هجماته لم يتمكن من استثمارها بالصورة المطلوبة.