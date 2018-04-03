الجزيرة يتأهل إلى دور الـ 16 في أبطال آسيا

انتزع الجزيرة بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الغرافة 3/2 اليوم في دور المجموعات، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط في مقابل 5 للخصم.

وحسم ممثل الإمارات التأهل رسمياً بالمواجهات المباشرة حيث تخطى الغرافة في الذهاب بنفس النتيجة، وبصرف النظر عن المواجهة المقبلة أمام الأهلي السعودي 17 أبريل الجاري.

وبادر فخر أبوظبي بالتسجيل عن طريق البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 14 وفرض سيطرته حتى الدقيقة 27، قبل ان يستقبل مرماه هدفين غير مبرريين عن طريق أحمد علاء في الدقيقة 29، والبرتغالي ديوغو آمادو، ودخل الجزيرة الشوط الثاني بطموح متجدد وعالج الهولندي تين كات الخلل نسبياً في الخط الخلفي مما ضيع الفرصة على الخصم في تشكيل خطورة على المرمى.

في المقابل عاود علي مبخوت التألق وسجل هدف التعادل في الدقيقة 70، وفي الأمتار الأخيرة "90+3 "أضاف مبخوت هدف الفوز.