العين يبقي على حظوظه في "الآسيوية" بثنائية في الهلال

نجح العين في الإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه بهدفين مقابل هدف على ضيفه الهلال السعودي مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ورفع الزعيم العيناوي رصيده إلى (7 نقاط)، قبل مباراته الأخيرة أمام الريان 16 أبريل الجاري، لتحديد المتأهل الثاني بعد أن ضمن الاستقلال الإيراني تأهله برصيد (9 نقاط) بفوزه على الريان أمس، وودع الهلال السعودي المنافسة بعد أن تجمد رصيده في نقطتين فقط.

وسجل أهداف العين المهاجم السويدي ماركوس بيرغ من ركلتي جزاء ( ق 40، 45)، فيما سجل هدف الهلال الوحيد اللاعب محمد البريك ( ق 7)، وأضاع قائد العين عمر عبد الرحمن ركلة جزاء (ق 25)، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة طرد الحكم لاعب العين محمد عبد الرحمن، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.