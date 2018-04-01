%87.. «الأبيض» يحتاج إلى إنقاذ

أكد 87% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن الخسائر المتتالية لمنتخبنا الأول لكرة القدم في مشاركته الودية في بطولة كأس ملك تايلاند تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ الأبيض، مقابل 13% أشاروا بأن الوضع مطمئن.

وطرحت «البيان» في استطلاعها سؤالاً مفاده:«الخسائر المتتالية لمنتخب الإمارات.. تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأبيض؟، فجاءت النسب السابقة بناء على نتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة على موقعها الإلكتروني. وكان منتخبنا قد حقق عدة خسائر متتالية في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية التي أقيمت من 22 إلى 25 مارس الماضي، ضمن البرنامج التحضيري للأبيض لنهائيات كأس آسيا 2019.

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على الفيس بوك، حيث وافق 84% على أن منتخبنا الوطني لكرة القدم يحتاج إلى التدخل العاجل، مقابل 16% رفضوا تلك المقولة. وفي نتائج الاستطلاع على تويتر، رأى 79% من المشاركين أن الأبيض بحاجة إلى الإنقاذ، في حين أشار 21% أن وضع منتخبنا الوطني في المرحلة الراهنة طبيعي وأن الخسارة عادية.

الطريقة الدفاعية

من ناحيته أكد فهد عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق، أن الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني ليس رجل المرحلة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى التدخل لأن الأخطاء التي تقع من «أبيضنا» لا ترضي أحداً.

وقال: «من المعروف عن منتخبنا أنه يلعب بطريقة هجومية وليست دفاعية، والطريقة الدفاعية لا تنفع منتخبنا والدليل على ذلك أن الأبيض لم يسجل سوى هدف وحيد في دورة كأس الخليج الماضية، ما يؤكد أن طريقة اللعب الدفاعية التي ينتهجها المدرب لا تفيد، وهل يعقل أن أفضل ثالث منتخب على مستوى قارة آسيا يلعب بهذه الطريقة؟.

وقال: لدينا لاعبون في خط الهجوم يمتلكون مهارات عالية مثل «عموري» ومبخوت وغيرهما، وعلى المدرب أن يفكر بأسلوب هجومي، وعليه أن يجازف ليحقق النجاح، موضحاً أن منتخبنا يخوض منافسات كأس آسيا على أرضه ووسط جمهوره وبهذه الطريقة لن نصل إلى شيء. وأضاف: «على المدرب أن يدع الأبيض يلعب بطريقته المعهودة، وأن لا يجبر لاعبي الهجوم على لعب أدوار دفاعية».

مواليد الدولة

وقال علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم: «أن مشكلة الأبيض تكمن في اللاعبين وليس للمدرب أو للاتحاد دخل، مشيراً إلى أن الحماس الذي يقدمه لاعبونا في الدوري المحلي أكبر من مشاركتهم في المنتخب.

وأضاف: الجميع ظن بأن هذا الجيل قادر على الذهاب بعيداً وتحقيق نتائج أفضل من الأجيال السابقة لكن واضح أنه ليست لديهم القدرة على تحقيق أكثر مما حققوه، لافتاً أن غياب «عموري» ومبخوت ساهم في خسائر «الأبيض» الأخيرة في كأس ملك تايلاند. وأشار البدواوي بأن هناك حلولاً، منها الاستعانة بالوافدين من مواليد الدولة من لاعبين مهاريين وتجنيسهم كما فعلت العديد من الدول، وتغذية منتخبنا بهذه العناصر.