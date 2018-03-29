الوحدة يهزم الوصل بثنائية ويتوج بكأس الخليج العربي

توج الوحدة بلقب النسخة العاشرة من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بعد فوزه المثير (2-1)، على غريمه الوصل، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد وسط حضور جماهيري ضعيف لا يتناسب مع الحدث.

وتوج مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الفريق البطل، ونجح العنابي في حسم الأمور لصالحه رغم أنه أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد أن طرد الحكم كلا من أحمد راشد (ق 67) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ومحمد المنهالي (ق 80)، حيث تمت الاستعانة في الحالة الثانية بتقنية الفيديو ووضح اعتداء اللاعب على مدافع الوصل عبدالله صالح بالدهس عليه دون كرة.

وسجل أهداف الوحدة كل من طارق الخديم ( ق 13)، وتيغالي ( ق 30)، في حين سجل هدف الوصل البرازيلي رونالدو مينديز ( ق 60)، وسبق للوحدة أن توج باللقب في العام قبل الماضي عندما فاز على شباب الأهلي دبي ( الشباب سابقا)، بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وهذا هو النهائي الثاني الذي يجمع بين الفريقين، حيث سبق لهما وأن التقيا في نهائي كأس رئيس الدولة قبل 18 عاما وتحديدا في عام 2000 في المباراة التي فاز بنتيجتها الوحدة عبر الركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتلك كانت هي المرة الأولى التي يفوز فيها أصحاب السعادة بكأس رئيس الدولة.