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البحر مديراً تنفيذياً لشركة النصر للاستثمار

المصدر:
  • دبي-البيان الرياضي
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أعلنت شركة النصر للاستثمار عن تعيين  إبراهيم عبد الله البحر مديراً تنفيذياً للشركة.

و رحب  إبراهيم الفردان رئيس الشركة وأعضاء مجلس ادارة الشركة  بإبراهيم البحر ، متمنين أن يكون انضمامه للشركة إضافة حقيقية للمساهمة في تطوير فرص الاستثمار بالنادي وذلك عبر الاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال .

ويأتي هذا التعيين من منطلق استراتيجة شركة الاستثمار  بتنمية الإيرادت وتعزيز الفرص الاستثمارية لنادي النصر والبحث عن مشاريع استثمارية جديدة في السوق ، ليساعد ذلك في تحقيق الهدف الأكبر للشركة والمتمثل في خلق محفظة استثمارية يعتمد عليها نادي النصر في تمويل موازنته مستقبلاً والاعتماد على موارده الذاتية .

ويُعتبر البحر ذو خبرة طويلة في مجال التسويق والاستثمار.

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