١٧ من أبناء المواطنـات يعززون النصر

عزز ما لا يقل عن 17 لاعباً من أبناء المواطنات من المميزين والموهوبين صفوف فرق أكاديمية النصر لكرة القدم بعد عمليــة الانتقــاء بمختلف فرق الأكاديمية من بينهم عمران حسين رضا حسين الذي تم استدعاؤه لمنتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001.

ويضم فريق النصر تحت 18 عاماً 5 لاعبين من أبناء المواطنات، و3 لاعبين بفريق تحت 16 عاماً واثنين من اللاعبين بفريق تحت 14 عاماً ولاعب تحت 13 عاماً و5 لاعبين بفريق تحت 12 عاماً بمدرسة الكرة.

وأكد أحمد صالح مدير أكاديمية النصر أن «العميد» سينظم اختبارات فنية قريباً لعدة لاعبين آخرين في مختلف فرق المراحل السنية لضم الأفضل، وذلك تفاعلاً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة.

وأشار إلى أن اختيار الـ17 لاعب جاء خلال تنظيم يوماٌ مفتوحاً ضم 90 مشاركاً، وقال: تم انتقاء الافضل وفق معايير فنية تتناسب مع احتياجات النادي. الجدير بالذكر أن أكاديمية النصر لكرة القدم تعمل على اكتشاف المواهب والاهتمام بهم، من خلال خطط تدريبية متنوعة للوصول بهم لتمثيل النادي في المراحل السنية المختلفة.