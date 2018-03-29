لقب كأس الخليج العربي بين الوصـل والوحـــدة الليلـــة

تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية في الثامنة والنصف مساء اليوم، صوب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لمتابعة القمة المرتقبة بين الوحدة والوصل في نهائي كأس الخليج العربي، ثاني البطولات المحلية الموسم الحالي. المباراة مواجهة من العيار الثقيل وتجمع بين اثنين من أفضل الفرق الموسم الحالي .

وتعد النهائي الأول الذي يجمع بين «أصحاب السعادة» و«الإمبراطور» في عصر الاحتراف، والنهائي الأول بينهما منذ 18 عاماً، إذ كان آخر نهائي جمع بين الفريقين في كأس رئيس الدولة عام 2000، الذي فاز به الوحدة بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحقق خلالها العنابي أول بطولة له في كأس رئيس الدولة.

مواصلة النجاح

ويسعى الوحدة إلى مواصلة موسمه الناجح وتحقيق اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد فوزه بكأس السوبر على حساب الجزيرة يناير الماضي، كما يتطلع الفريق إلى إحراز لقب كأس الخليج العربي الثاني له في تاريخه، بعد أن كان قد توج بلقبه الأول في المسابقة في الموسم قبل الماضي على حساب نادي الشباب سابقاً، بهدف نظيف أحرزه لاعب الوحدة السابق البرازيلي دينلسون.

والمباراة هي النهائي الثالث لـ «أصحاب السعادة» في بطولة كأس الخليج العربي، إذ كان الفريق قد خاض أول نهائي له في البطولة في الموسم الأول للاحتراف 2008-2009 أمام العين وخسر بهدف دون رد سجله اللاعب شهاب أحمد على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

البطولة الرابعة

كما يتطلع الوحدة إلى تحقيق البطولة الرابعة له خلال 3 مواسم، حيث كان قد فاز بلقب كأس الخليج العربي موسم 2015-2016، وكأس رئيس الدولة الموسم الماضي، وكأس السوبر الموسم الحالي.

وجاء تأهل العنابي إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، بعد أن احتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 8 نقاط خلف شباب الأهلي دبي، وحقق فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة، ثم فاز الوحدة على العين في ربع النهائي 2-1 ذهاباً و5-1 إياباً، وتجاوز العنابي في الدور نصف النهائي فريق دبا الفجيرة بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً 8-5.

معنويات عالية

ويدخل الوحدة المباراة بمعنويات عالية منتشياً بالنتائج الإيجابية التي حققها الموسم الحالي.

وبعد أن استعاد الفريق توازنه عقب سلسلة من الخسائر على صعيد دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا، إذ يدرك اللاعبون أن المباراة فرصة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة الثقيلة في الدوري أمام العين بسداسية وتسجيل اللقب الثاني للفريق الموسم الحالي.

ويقود العنابي في المباراة المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، الذي سافر لمدة يومين إلى بلاده لحضور جنازة ومراسم دفن والده الذي توفي يوم الأحد الماضي.

عزيمة وإصرار

ويعول ريجيكامب حول جاهزية ورغبة وإصرار لاعبيه في الفوز بالبطولة، وتألق أبرز نجوم الفريق في المباريات الأخيرة، أبرزهم المهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الهداف الأول والتاريخي للوحدة، بالإضافة إلى المغربي مراد باتنا الذي أضاف الكثير من القوة الهجومية للفريق منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

ونجم وقائد الوحدة إسماعيل مطر الذي تعول عليه الجماهير كثيراً نظراً لخبرته الكبيرة مع الفريق على مدار سنوات طويلة.

صفوف مكتملة

ويدخل الوحدة المباراة بصفوف مكتملة، بعد انضمام العناصر الدولية محمد العكبري الذي عاد من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول، والمجري جوجاك الذي شارك مع منتخب بلاده في وديتي كازاخستان واسكتلندا وعاد أمس للانضمام للفريق، وإن كانت مشاركته ستحددها مدى جاهزية اللاعب واستشفائه، في ظل خوضه مباراة أول من أمس الثلاثاء.

حيث من المنتظر تواجد اللاعب في قائمة المباراة والدفع به أساسياً في حالة قدرته على المشاركة أو وضعه على دكة البدلاء والاعتماد عليه في جزء من المباراة نظراً لدوره المؤثر مع الفريق.

عودة الرباعي

كما استعاد الفريق جهود رباعي المنتخب الأولمبي أحمد راشد وأحمد العكبري وخالد إبراهيم ومحمد راشد، بالإضافة إلى المدافع حمدان الكمالي والظهير الأيمن محمد برغش اللذين يعززان من قوة الفريق في الخط الخلفي. ومن المتوقع أن يعتمد ريجيكامب على أسلوبه الهجومي المعتاد في ظل اكتمال القوة الضاربة الهجومية للفريق مع الحذر الدفاعي من خطورة ثلاثي الوصل كايو وليما ورونالدو مينديز.

في المقابل يأمل الوصل العودة إلى منصات التتويج، بعد أن غاب لسنوات طويلة عن البطولات، وتحديداً منذ تطبيق الاحتراف عام 2008، إذ تعد المباراة هي النهائي الأول الذي يخوضه الفريق في عصر الاحتراف. وتأهل «الإمبراطور» إلى النهائي بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف الوحدة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين.

وتخطى النصر في ربع النهائي بعد التعادل ذهاباً على ملعبه 2-2، وفوزه في الإياب بهدف نظيف، وفي الدور نصف النهائي نجح في تجاوز شباب الأهلي دبي بعد تعادل سلبي في الذهاب والفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعاني الوصل من غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة والإيقاف أبرزهم محمد سرور المصاب، والمهاجم حسن محمد، وسالم العزيزي، بالإضافة إلى المدافع عبد الرحمن علي الذي نال البطاقة الحمراء في لقاء الوصل بنظيره شباب الأهلي دبي، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

القوة الهجومية

وحرص الجهاز الفني للوصل خلال الأسبوع الجاري بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على علاج الأخطاء التي وقع فيها الوصل في اللقاءات الماضية، كون النهائي لا يحتمل الأخطاء التي قد تكلف الكثير.

ومن المتوقع أن يستعين الجهاز الفني بالحارس سلطان المنذري في حراسة المرمى بدلاً من حميد عبد الله، الذي أخطأ في لقاء الوصل الماضي بشباب الأهلي دبي واستقبل مرماه هدفاً بسبب هذا الخطأ، وفي ظل إصابة الحارس يوسف الزعابي، فسيكون الخيار الأنسب للجهاز الفني الاستعانة بسلطان المنذري في حماية عرين الفهود في هذا اللقاء المهم.

مهارة المهاجمين

ويعول مدرب الوصل على مهارة مهاجميه الثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما، وكايو كانيدو الذي أهدى التأهل لفريقه بتسجيل هدف التفوق لصالح الوصل في الوقت القاتل بعد مجهود فردي ظهر فيه مهارة اللاعب، إلى جانب المحترف رونالدو مينديز الذي يتميز بصناعة الألعاب والكرات العرضية التي يقدمها لليما وكايو، إلى جانب لاعبي خط الوسط ممن لديهم القدرة على إزعاج العنابي أمثال علي سالمين الذي عاد من المنتخب الأولمبي والأسترالي كاسيرس.

تبرع

أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تكفل الفهد الوصلاوي حمدان سعيد جابر بشراء تذاكر الدخول للدرجة الثانية لجماهير الإمبراطور في مباراة اليوم أمام الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي.

أروا بارينا:الفوز للأكثر تركيزاً

يرى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي الوصل، أن مباراة فريقه اليوم أمام الوحدة على نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، لن تكون سهلة على الفريقين، اللذين استحقا الوصول لهذه المرحلة، بعد أن قدما مستويات متميزة خلال المرحلة السابقة من المنافسة، وتوقع أن يلعبا مباراة مفتوحة لأن الفريقين كليهما يريدان الفوز والحصول على اللقب.

الوصل جاهز

وأكد المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بملعب استاد هزاع بن زايد، على جاهزية فريقه للظهور الجيد الذي يقوده في نهاية المطاف النتيجة المأمولة، برغم ظروف الغيابات حيث سيفقد في لقاء اليوم كلاً من سالم العزيزي وعبد الرحمن علي، فضلاً عن عدم جاهزية اللاعب وحيد بعد غيابه طويلاً خلال الفترة الماضية.

وقال: ثقتي عالية جداً في جميع اللاعبين وأنا متأكد أنهم سيقدمون أنفسهم بصورة جيدة في ملعب المباراة، وعموماً أعتقد أن الفريقين سيقدمان مباراة ممتعة للجمهور وكل من يشاهدها فالوحدة لديه لاعبون متوزين في المقدمة الهجومية وكذلك الوصل، وفي النهاية فالفوز سيكون للفريق الأفضل في الملعب والأكثر عطاء وتركيزاً واستغلالاً للفرص.

تراجع المستوى

وتحدث مدرب الوصل، عن أسباب تراجع مستوى ونتائج الفريق في مسابقة الدوري بعد أن كان من أقوى المرشحين للتتويج باللقب، موضحاً أن الوصل قدم مباريات متميزة وحقق نتائج قوية في الدور الأول من المسابقة وفي الدور الثاني تابع مردوده الفني المتميز.

ولكن للأسف النتائج لم تكن بحجم الطموح، وأشار إلى أنهم سيحللون ما حدث في نهاية الموسم لمعرفة الأسباب التي أدت لتراجع النتائج، ولكن على المستوى العام فالفريق أظهر شخصية قوية في جميع المباريات التي خاضها.

ريجيكامب: كل الاحتمالات واردة

يعتقد الروماني لورنت ريجيكامب، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، أن مباراة اليوم بين فريقه والوصل على نهائي مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، وتوقع أن يقدم الطرفان مباراة كبيرة وممتعة،.

وقال: من المؤكد أننا سنبذل قصارى جهودنا في ملعب المباراة وسنقاتل بقوة من أجل تحقيق الفوز والحصول على اللقب، مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة لأن الطرف الآخر لديه نفس الدافع والطموح، وبالنسبة لي فأنا سعيد بالوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة وأشكر اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في المرحلة السابقة من المنافسة وفخور بهم.

الطموح حاضر

وعما إذا كان تواجد الوحدة في قلب المنافسة على الدوري ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ربما سيصنع ضغوطاً عليه واللاعبين، أكد ريجيكامب، أن فريقه قادر على المنافسة والقتال في أكثر من جبهة كونه يضم في صفوفه لاعبين أقوياء ولديهم الطموح.

وقال: من المؤكد أن المنافسة على أكثر من بطولة سيمنح اللاعبين خبرة أكبر، وبالنسبة لمباراة اليوم فأعتقد أن وجود كأس البطولة في ملعب المباراة سيضاعف من عزيمة اللاعبين ويعزز دوافعهم، ومن المهم بالنسبة لنا أن نلعب بقوة وتركيز طوال زمن اللقاء.

مساندة الجمهور

وعن اللعب في استاد هزاع بن زايد بالعين، خصوصا بعد تأكيد جمهور العين خلال مواقع التواصل الاجتماعي بمساندة الوصل في المباراة.

وما إذا كان يرى أن هذا الأمر سيكون له تأثيره أكد المدرب الروماني أنه يستبعد هذا الأمر ولا يفكرون فيه كثيراً بقدر تفكيرهم أنهم سيلعبون في أجمل ملعب بالدولة ويجب أن يكون هذا حافزا للاعبين لتقديم أنفسهم بصورة متميزة، وأوضح أن عودة اللاعبين الدوليين للفريق بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني أمر إيجابي وسيعزز من قوة الفريق في المباراة.

لجنة المحترفين تواصل استعداداتها للحدث

تواصل لجنة دوري المحترفين تحضيراتها لإقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة والوصل، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لإخراج المباراة في صورة تليق بهذا الحدث. وكانت فرق العمل الخاصة بالمباراة النهائية انتقلت إلى مدينة العين عقب قرار نقل المباراة إلى استاد هزاع بن زايد.

حيث تحول الاستاد إلى خلية نحل، وبدأ العمل المكثف من أجل إكمال التجهيزات الخاصة باللقاء الكبير، من حيث تركيب اللوحات الإعلانية والتسويقية، تجهيز المرافق، توفير الخدمات وغيرها. وتواصلت منذ مساء أمس بمسرح المباراة الاجتماعات التي ضمت فريق عمل لجنة دوري المحترفين من أجل إنجاز المهام المطلوبة.

وشهدت أروقة الاستاد نشاطاً مكثفاً استمر لساعات طويلة ظل خلالها فريق العمل في حالة عمل متواصل لإكمال الترتيبات الخاصة باللقاء.

فتح البوابات

وتقرر أن تفتح البوابات في السادسة مساء اليوم الخميس، وخصصت لجماهير فريق الوحدة البوابات التالية:

الدرجة الأولى (مقابل المنصة) رقم 4 و5، الدرجة الثانية (خلف المرمى) 2 و 3، بوابة قسم العائلات 2، الدرجة المميزة 1، كبار الشخصيات البوابة A، فيما خصصت لجماهير فريق الوصل البوابات 6 و 7 مقابل المنصة للدرجة الأولى، الدرجة الثانية ( خلف المرمى) 8 و 9، بوابة قسم العائلات 9، الدرجة المميزة 10، كبار الشخصيات بوابة B. هذا وستخصص منطقة لإقامة فعاليات للمشجعين بين البوابتين 5 و6.

هزاع سالم:جاهزون من أجل اللقب

أكد هزاع سالم، مدافع فريق نادي الوصل، جاهزيته وزملائه اللاعبين للمواجهة المهمة التي تجمع فريقه مساء اليوم بالوحدة على نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال إنهم عازمون على الظهور الجيد الذي يقودهم لتحقيق الفوز والتتويج باللقب لإسعاد جمهور الوصل، وشدد على أهمية وضرورة التركيز والقتال منذ البداية وحتى النهاية، لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة لأن الطرف الآخر فريق كبير ولديه طموحاته وسيعمل من أجل نفس الهدف.

وأكد سالم أن اللعب على أرضية استاد هزاع بن زايد أمر يسعده ويضاعف من عزيمته، لأنه يلعب في مدينته، وقال إنه واثق أن فريقه سيكون على قدر التوقعات، وسيحظى بمناصرة كبيرة من قبل الجمهور المتواجد، الأمر الذي يعزز من معنويات اللاعبين ويضاعف من عزيمتهم لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد جمهور الإمبراطور الوفي.

فهد مسعود:البطولة ليست تنشيطية

شدد فهد مسعود إداري فريق الوحدة على أهمية بطولة كأس الخليج العربي، باعتبارها إحدى البطولات المحلية التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، مؤكداً أنها ليست بطولة تنشيطية ولكنها بطولة مهمة بدليل بعد تأهل الفرق إلى الدور نصف النهائي أو النهائي للبطولة نجد الجميع يطمح للفوز بلقبها ووضعها ضمن إنجازاته الرسمية.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الوحدة: «أعتقد أن البطولة ليست تنشيطية وخلال السنوات الماضية منذ انطلاق كأس الخليج العربي وجدنا الأندية تسعى لتحقيق اللقب عندما تصل لأدوار متقدمة وحينها تختلف الأجواء ويضع كل ناد ثقله من أجل الكأس، وكل الأندية التي فازت بها من قبل احتفلت بالبطولة احتفالات صاخبة لأنها بطولة مهمة».

وأشار مسعود إلى أن الوحدة يسعى للفوز باللقب للمرة الثانية وأن يقدم الفريق أداء قوياً يؤهله للفوز، مؤكداً أن لاعبي الوحدة عندما يكونون في الموعد وفي حالتهم الفنية والبدنية والذهنية يقدمون أداء مميزاً.

الكمالي:سنفوز تقديراً للمدرب

تقدم حمدان الكمالي، لاعب فريق نادي الوحدة بالتعزية لمدرب الفريق الروماني ريجيكامب، لوفاة والده، وقال: برغم الحزن ولكنني سعيد بتواجد المدرب مع اللاعبين في هذه المرحلة المهمة رغم ظروف وفاة والده، وأكد أنهم سيقاتلون بقوة من أجل الحصول على اللقب تقديراً للمدرب.

لافتاً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة لأن الوصل فريق قوي ومتميز، ولكنهم عازمون على تقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة والعمل بقوة في أرضية ملعب المباراة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وعن اللعب في استاد هزاع بن زايد بالعين خصوصاً بعد تأكيد عدد كبير من جمهور العين أنه سيقف إلى جانب الوصل ومساندته من أجل الحصول على اللقب، قال الكمالي: هذه الأمور تحدث في كل الدوريات بالعالم ولن تؤثر عليهم، وأتمنى أن تحضر الجماهير لتستمتع بالمباراة النهائية.

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خصصت إدارة نادي الوصل أسطولاً من «الباصات» لنقل جمهور الفريق الراغب في حضور النهائي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، من كل إمارات الدولة، حيث أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن تخصيص حافلات لنقل جماهير الذهب من أمام مقر النادي إلى استاد هزاع بن زايد، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الوحدة في نهائي الكأس.

وستتحرك الحافلات في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس. وأضاف: علماً بأن الحافلات ستنطلق اليوم من إمارة الفجيرة في تمام الساعة الثالثة عصراً ومن إمارة الشارقة في تمام الساعة الرابعة عصراً ومن إمارة رأس الخيمة في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

ويتوقع أن تشهد المباراة، حضوراً جماهيرياً من قبل جمهور الفريقين في إطار الحرص على نيل لقب البطولة وإسعاد تلك الجماهير المتعطشة للألقاب.

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يعد الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة هداف بطولة كأس الخليج العربي الموسم الحالي برصيد 13 هدفاً متفوقاً بفارق 6 أهداف عن كايو لاعب الوصل الذي يحل ثانياً في لائحة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وسجل تيغالي طوال مشاركته مع الوحدة في كأس الخليج العربي 28 هدفاً منذ انضمامه للفريق والموسم الحالي هو الأكثر غزارة تهديفياً لتيغالي في البطولة بعد موسم 2015-2016 الذي سجل خلاله في البطولة 7 أهداف.

وكان تيغالي قد حطم الأرقام القياسية مع العنابي بعد حصوله على لقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإماراتي بعدما رفع رصيده إلى 103 أهداف متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم الغاني أسامواه جيان لاعب العين وشباب الأهلي دبي السابق الذي سجل 101 هدف.

كما يعد تيغالي هداف الوحدة التاريخي في الدوري وبات أيقونة في قلعة العنابي ليثبت أنه واحد من أفضل المهاجمين الأجانب الذين مروا في الكرة الإماراتية ونادي الوحدة.

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المواجهة التي تجمع الوحدة والوصل اليوم هي الرابعة بين الفريقين الموسم الحالي بعد أن التقيا في ثلاث مواجهات منها اثنتان في دوري الخليج العربي وواحدة في دور المجموعات بكأس الخليج العربي.

وفاز الوصل بالمواجهة الأولى في الدور الأول من الدوري على ملعبه بإستاد زعبيل بهدفين مقابل هدف، وحقق الوحدة الفوز في المواجهة الثانية التي جمعت الفريقين .

وكانت في كأس الخليج العربي واستطاع العنابي الفوز على ملعبه بثلاثية نظيفة، وتفوق الوحدة في المواجهة الثالثة في الدور الثاني من الدوري على إستاد مدينة زايد الرياضية ونجح في الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتفوق الوحدة في مواجهات الموسم الحالي بفوزين مقابل فوز واحد للوصل.

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تقدم كأس الخليج العربي، بطلاً جديداً كل موسم، حيث فاز في النسخة الأولى، التي أقيمت في موسم 2008-2009، العين، على حساب الوحدة، بهدف دون رد، وحصل على لقب النسخة الثانية في الموسم التالي، الجزيرة، على حساب عجمان، بهدفين دون رد. وابتسم الحظ في النسخة الثالثة، التي أقيمت في موسم 2010-2011، لفريق الشباب، عندما تغلب على العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقدمت النسخة الرابعة بطلاً جديداً، وهو الأهلي، الذي تمكن من الفوز بها على حساب الشباب في نهائي مثير، حسمته ركلات الترجيح (5-4)، بعد أن انتهى الوقت القانوني بالتعادل بهدف لمثله.

فيما ثأر عجمان من الجزيرة، عندما تمكن من التغلب عليه في نهائي النسخة الخامسة في موسم 2012-2013، بهدفين مقابل هدف، ثم توج به الأهلي في النسخة السادسة، والنصر في النسخة السابعة، والوحدة في النسخة الثامنة، ثم الأهلي في موسم 2016-2017، بعد تغلبه على الشباب بنتيجة 2-0 في النسخة التاسعة، ومن المنتظر الإعلان عن اسم بطل النسخة العاشرة.

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بدأت تحضيرات جمهور الذهب للنهائي مبكراً، وعقب الإعلان عن تأهل الوصل للمباراة النهائية الخميس الماضي، وينتظر جمهور الذهب هذا الحدث بشغف كبير، بعد أن جافت البطولات الفريق منذ 11 عاماً، بعد موسم الثنائية الخالد في ذاكرة الوصلاوية 2007، عندما حلق «الإمبراطور» بلقبي الدوري والكأس.

وهو أول نهائي يصل إليه «الإمبراطور» منذ 10 سنوات، عندما التقى الأهلي «شباب الأهلي دبي حالياً» في موسم 2007-2008، في نهائي كأس الخليج العربي.

وانتهى لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. ودعا جمهور الوصل، من خلال هاشتاق أطلقه عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «الكأس _أصفر»، إلى ارتداء اللون الرسمي للنادي في اللقاء، وتوحيد ألوان المشجعين، بعيداً عن لبس «الكاندورة» في ذاك اليوم، بالإضافة إلى الحضور مبكراً لاستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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احتل هاشتاق «العيناوية يرحبون بجمهور الفهود»، المركز الثاني على لائحة شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أبدى جمهور نادي العين، ترحيبه بجمهور الوصل، بعد قرار لجنة دوري الخليج العربي، نقل نهائي الكأس من استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، إلى استاد هزاع بمدينة العين.

حيث لاقى «الهاشتاق» تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور الزعيم، وغرد عدد كبير من محبي العين، مؤكدين على ترحيبهم بنادي الوصل وجمهوره، ومن المنتظر أن تحضر جماهير نادي العين بكثافة للمدرجات، لمتابعة النهائي من جهة، ولدعم فريق الوصل من جهة أخرى.