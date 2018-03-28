محمد بن راشد يحضر حفل قرعة كأس دبي العالمي لسباق الخيل

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل قرعة كأس دبي العالمي لسباق الخيل الذي سينطلق في نسخته الثالثة والعشرين مساء السبت المقبل على أرض مضمار السباق في ميدان في منطقة ند الشبا بمشاركة 114 جوادا من اثنتي عشرة دولة حول العالم والذي تبلغ جوائز أشواطه التسعة نحو ثلاثين مليون دولار أميركى منها عشرة ملايين دولار للشوط الرئيسي " شوط كاس دبى العالمي " الذي ترعاه شركة طيران الإمارات منذ انطلاقة بطولة الكأس قبل ثلاثة وعشرين عاما.

وألقى في المناسبة سعيد حميد الطاير رئيس "ميدان " رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث الرياضي الثقافي العالمي كلمة ترحيبية شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة ومتابعته الدؤوبة لفعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيل كى يظهر كل عام بحله جديدة تبهر العالم بأناقته وتنظيمه وجوائزه والتسهيلات التي يوفرها " ميدان " لملاك ومدربي وفرسان الخيول المشاركة وللجمهور الذي يشاهد السباق على ارض مضمار ميدان وتوفير كل أسباب الراحة والاستمتاع بهذا المهرجان العالمي المميز.

وأعلن سعيد الطاير عن إقامة حفل تكريمي مساء غد الخميس في مدينة محمد بن راشد في دبى لملاك ومدربي وفرسان الخيول الفائزة في مسابقة جائزة محمد بن راشد للابداع والتميز حيث سيكرم الفائزين في الجائزة في دورتها الثانية خلال الحفل الفني والثقافي والتراثي الذي سيحضره ضيوف كأس دبى العالمي من أنحاء العالم.

وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجميع ضيوف بطولة الكأس من ملاك وفرسان ومدربين وإعلاميين وصحافيين وجمهور مؤكدا سموه أن مهرجان الكأس الذي يشهده ملايين الناس عبر شاشات التلفزة التي ستنقله مباشرة الى جانب الجمهور في ميدان الذي يتجاوز عدده الستين ألف متفرج كل عام يجسد روح وقيم السلام والمحبة الإنسانية والتسامح التي يتميز به مجتمع الامارات المتنوع الثقافات وشعبنا الكريم المضياف.