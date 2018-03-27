نهائي كأس الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء الخميس 29 مارس الجاري على استاد هزاع بن زايد بنادي العين بدلاً من استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وقالت لجنة دوري المحترفين في بيان لها مساء اليوم إن قرار نقل المباراة تم بعد أن تسلمت لجنة دوري المحترفين خطاباً رسمياً من نادي الشباب الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس الجاري، يطلب فيه دفع رسوم باهظة مقابل الإيجار اليومي للملعب، الأمر الذي سيكلف اللجنة مبلغا يضاف إلى المصاريف التشغيلية التي تتحملها لجنة دوري المحترفين في كل مباراة نهائية تشمل شركات الأمن الخاص، الضيافة، الإسعاف خدمات التنظيف، مكافآت العاملين في النادي المستضيف وغيرها.

وقال اللجنة في بيانها انه ومن منطلق حرص لجنة دوري المحترفين على الالتزام بالموازنة المحددة والمنطقية للحدث وعدم شمول ما جاء في طلب نادي شباب الأهلي دبي في اللوائح المنظمة، ارتأت اللجنة نقل المباراة إلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، مع الالتزام بإقامة المباراة في موعدها المحدد وحسب البرنامج المخطط له مسبقا وفي المواعيد المعلنة.

وقدمت لجنة دوري المحترفين بالشكر لإدارة نادي العين واستاد هزاع بن زايد على سرعة الاستجابة لطلب لجنة دوري المحترفين بنقل المباراة وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث على الرغم من ضيق الوقت، كما تثمن اللجنة تفهم ناديي الوحدة والوصل طرفي نهائي كأس الخليج العربي لهذا المستجد وموافقتهما على نقل المباراة.