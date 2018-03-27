الانضباط تغرم جمهور الوصل 100 ألف درهم

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار منصور لوتاه نادي الوصل بغرامة قدرها 100 ألف درهم بسبب سلوكيات جماهيره خلال مباراة الفريق أمام شباب الأهلي دبي في مسابقة كأس الخليج العربي وفق تقرير مراقب وحكم المباراة، وهو ما أشار له "البيان الرياضي" في عدد الأمس.

وأوقفت لاعب شباب الأهلي دبي حسن إبراهيم مباراتين وتغريمه 100 ألف درهم بسبب تعديه علي لاعب الوصل فابيو دي ليما، فيما لم تنظر اللجنة في واقعة خليل خميس ومهدي علي بعد ان أصدرت لجنة رفع العقوبات قرارها برفع الإيقاف عن اللاعب خليل والذي سبق وأدانه حكم المباراة.

وعاقبت الانضباط لاعب الجزيرة عبد الله موسي بملغ 10 الاف درهم بسبب تغريده له مسيئة لاتحاد الكرة، على الرغم من اعتذار اللاعب للجنة في الاجتماع الماضي ووعده بالاعتذار للاتحاد ولكن لم يف بوعده.