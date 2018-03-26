نهائي الكأس باستاد راشد وإلغاء طرد خليل

أعلنت لجنة دوري المحترفين إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بين الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء 29 الجاري، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي- دبي، وقام فريق عمل من اللجنة والنادي بجولة تفقدية أمس، في مرافق الاستاد للوقوف على الترتيبات اللازمة لضمان إقامة نهائي مميز، ووجهت لجنة المحترفين الشكر لنادي شباب الأهلي- دبي، على استضافة المباراة النهائية.

وأكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الوحدة ليس لديه أي اعتراض على أي ملعب تحدده لجنة دوري المحترفين لإقامة النهائي.

من ناحية أخرى قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قبول اعتراض الوصل شكلاً وموضوعاً والخاص بالبطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب خليل خميس في مباراة فريقه وشباب الأهلي- دبي، في الكأس ، وتم إلغاء قرار الحكم بطرد اللاعب، وأصبح بإمكانه المشاركة مع «الإمبراطور» في نهائي الكأس، فيما قبلت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، طلب الوصل، بشأن تغريمه من لجنة الانضباط 100 ألف درهم، وقررت تخفيضها إلى 50 ألف درهم.